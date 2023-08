'Prijateljica inzistira da na moje vjenčanje dovede svoju bebu, iako već dugo zna da ja tamo ne želim djecu'

Planiranje vjenčanja za mnoge buduće mladence ispadne stresan događaj, posebno ako se uz organizaciju svake sitnice bave i time da udovolje različitim željama gostiju. Jedna se takva buduća mladenka nedavno na Redditu požalila na svoju prijateljicu, objasnivši da je večera na njenoj svadbi trebala biti bez djece, no da ona zahtjeva da dođe sa svojim; iako je bebi tek sedam mjeseci. Tako se, zbog nerazumne prijateljice, korisnicima foruma obratila s pitanjem što bi oni napravili na njenom mjestu. “Udajem se ovaj vikend, a jučer me zvala prijateljica; s kojom inače ni nisam jako bliska; samo da me obavijesti da će za stolom tijekom večere biti i njeno sedmomjesečno dijete", napisala je, dodavši i da je još prije devet mjeseci tada trudnoj prijateljici rekla da večeru na prijemu planira bez djece, s izuzetkom novorođenčadi i dojilja. Tada joj je, kaže, napomenula da na večeri za stolom nikako ne želi malu djecu, no i da nema ništa protiv toga da ih roditelji povedu na samu ceremoniju. "Rekla je da razumije i da to sigurno neće biti problem, te da će organizirati da tijekom večere baka i djed u obližnjem hotelu pričuvaju bebu". Ipak, priča žena, sada ju je prijateljica nazvala manje od tjedan dana do vjenčanja, s napomenom da će 'za večerom trebati visoku stolicu za bebe i da je njezin sinčić tek nedavno počeo jesti krutu hranu...'

"Predložila sam joj da ga za vrijeme večere ostavi u sobi koja je pored dvorane gdje beba može odspavati, no rekla je da to ne želi, te da želi da sin stalno bude uz nju, dodavši i da će, ako mu se bude spavalo, ljude za svojim stolom zamoliti da budu tiši", ispričala je mladenka koja kaže kako 'baš to nije atmosfera koju je htjela za tu večer'. A problem je, dodaje, što kod nje nema mjesta za pregovore. “Samo mi je rekla da će tako biti, a ja joj tjedan dana prije ne želim reći da onda ni ne dolazi jer bi to sigurno potpuno uništilo naš odnos, kao i moj odnos s našim zajedničkim prijateljima. I izazvalo dramu, što svakako želim izbjeći..."

Iako, kaže, zna da su potrebe djeteta na prvom mjestu, smatra da bi se barem na vjenčanjima trebao naći neki kompromis? "Jesam li u krivu?", pitala je druge na forumu, a većina je korisnika stala na njenu stranu. "Vaše vjenčanje, vaša pravila. Zamislite kada bi se svaki pojedini gost tjedan dana prije vjenčanja mladenki ili mladoženji obratio sa svojim posebnim zahtjevima? Nema šanse!", napisao je jedan. "Recite joj, smireno i s poštovanjem, da to jednostavno nije moguće. I kraj rasprave", savjetovao je drugi korisnik, dodavši sarkastično i kako se 'divi odvažnosti mame koja baš na svadbi dijete privikava na čvrstu hranu'. “Nazovi je i podsjeti na uvjete koje si postavila prije devet mjeseci i reci joj da se ništa nije promijenilo i da razumiješ ako joj to otežava dolazak. Nemoj popustiti", poručio joj je drugi pratitelj.

Ipak, nisu svi mislili da je buduća mladenka sve dobro promislila i isplanirala, i da je u pravu. "Čitam li ja ovo pogrešno ili stvarno govorite da mame koje doje mogu svoje bebe dovesti na vjenčanje, ceremoniju i primanje, ali ne i na večeru? Pa što očekuješ da s njima naprave na tih sat vremena?", pitala se jedna pratiteljica.

Život je bome bizaran! Upoznala je svog zaručnika na vlastitom vjenčanju s drugim muškarcem, a kasnije mu spasila i život