'Prevarila sam supruga, pa on mene i sada ne znamo kako to riješiti'

Jedna 27-godišnjakinja u braku je 35-godišnjakom koji je radio daleko od kuće i potpuno je prestao pokazivati interes za nju. Vikende je provodio s prijateljima, a ne s njom i njihovom četverogodišnjom kćerkicom, ispričala je savjetnici za odnose, Deidre.



"Kada sam rodila kći, ostavila sam posao, a suprug svu brigu oko djeteta prepušta meni - čak i kad je kod kuće." Zbog nezadovoljstva u braku i gubitka njegovog interesa za nju, započela je aferu s 31-godišnjakom koji je uređivao njihov vrt.



"Fit je, zgodan, a vrt je uređivao bez majice uvijek - to me uzbudilo. S vremenom smo se počeli družiti, piti zajedno čaj, a odlično se slagao i s mojom kćerkicom. Jedan dan, dok je ona spavala mi smo se poljubili. Nismo se mogli suzdržati i poseksali smo se, bilo je zaista posebno. Nastavili smo to raditi kada god imamo priliku."

Čak i kada je završio posao kod njih, nalazili su se u kasne sate dok supruga nije bilo kod kuće. "Zaljubila sam se u njega, ali morala sam to prekinuti zbog svoje kćeri. Oboje smo plakali, ali znala sam da radim pravu stvar. Nažalost, suprug je sve saznao jer mi je pronašao poruke. Imali smo grozne rasprave, ali oprostio mi je jer nije htio da naša curica raste bez njega."



"Mislila sam da smo to preboljeli, ali počeo se čudno ponašati i ubrzo sam pronašla poruke koje je izmjenjivao s kolegicom s posla. Našla sam i dokaze da je bio na odmoru s njom, a meni je rekao da ide na poslovni put. Plakala sam, pokušala to riješiti, ali on mi je samo nabijao na nos moju nevjeru."



Zadnjih nekoliko mjeseci radio je od kuće zbog pandemije, a situacija između njih samo je postala još gora. "Naša djevojčica redovito plače jer osjeća lošu atmosferu. Možemo li spasiti brak?"



"Oboje ste pokušali preboljeti aferu koja se dogodila, ali se čini kako niste pokušali otkriti uzrok prevare, gdje je loše krenulo u vezi", kaže Deidre. "Obavezno reci suprugu da ovo nije vrijeme da prekinete brak i donesete takve ozbiljne odluke. Traži ga da prekine taj odnos i da pokušate još jednom spasiti svoj brak."