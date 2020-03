Osobe koje preskaču doručak imaju znatno veću šansu za obolijevanje od kardiovaskularnih bolesti

Doručak se često naziva najvažnijim obrokom u danu, iako ga sve više ljudi preskače. Međutim, nova istraživanja su pokazala da zapravo doručak ima puno pozitivnih učinka na zdravlje.



Istraživanje je provedeno na 6500 osoba u dobi od 40 do 75 godina, a njihovo zdravlje i navika jedenja doručka promatrali su se kroz dvadeset i tri godine. Osobe koje su preskakale doručak bile su lošijeg zdravlja - bolovale su od raznih bolesti.

Pogledajte hit recept Zagrepčanke za kruh koji svakome uspije:

Istraživanje je pokazalo da osobe koje jedu doručak barem jednom tjedno imaju manje mogućnosti za obolijevanjem od kardiovaskularnih bolesti, dok se preskakanje doručka veže s pretilošću, visokim kolesterolom i dijabetesom. Također vodi do pokretanja negativnih navika, poput pušenja, jedenje previše šećera i kalorija te nedovoljno vježbanja.



Preskakanje doručka nekad čak može dovesti i do ozbiljnijih kardiovaskularnih bolesti, a osobe koje ne jedu doručak imaju čak 87% veću šansu za smrću upravo od njih.



"Ovi rezultati nisu iznenađujući jer se preklapaju s prijašnjim rezultatima koji su uspostavili da se preskakanje doručka veže s hipertenzijom, dijabetesom i raznim kardiovaskularnim bolestima", rekao je Wei Bao, glavni pokretač istraživanja. Također preporučuje koje namirnice konzumirati za doručak za bolje zdravlje, a to su cjelovite žitarice, voće i proteini. Neke od namirnica koje bi se trebali izbjegavati ujutro su sokovi i kave s puno dodanog šećera.

Pogledajte kako održavati težinu nakon 50. godine: