Preko Tindera ju je pozvao na spoj, a vrlo brzo saznala je da ima zaručnicu pa joj je poslala poruku

Kimberly Anne (31) s Floride dopisivala se putem Tindera s muškarcem cijelu večer, a onda su dogovorili da se idućeg dana odmah nađu na spoju. Ostala je šokirana kada joj je stigao prijedlog za prijateljstvo na Facebooku - bio je to njezin 'match' s Tindera koji ne samo da ima djevojku nego se i zaručio s njom, prenosi UNILAD.com.



"Listala sam po Facebooku kada sam vidjela njegov profil, a prva objava bila je fotografija njegovih zaruka koje su se dogodile prije točno mjesec dana. Prva reakcija mi je bila šok, nisam mogla vjerovati. Naravno, nisam imala emocije prema njemu, ali bila sam ljuta jer tako nešto radi toj ženi."



Kada ga je suočila s činjenicama on je prvo sve negirao i tvrdio da to nije njegov profil, ali usporedivši fotografije s Tindera i Facebooka, vidjela je da ima identičnu tetovažu.

Foto: Screenshot

Foto: Screenshot

"Ponovno sam usporedila fotografije i rekla mu kako se tetovaže preklapaju. Postavila sam se na mjesto njegove zaručnice i shvatila da bih ja voljela da mi ona to kaže. Mislim da se žene trebaju podržavati u ovakvim situacijama, moramo jedne drugima čuvati leđa."



Kimberly je odlučila reći sve njegovoj zaručnici. Poslala joj je poruku, a kaže kako joj se cijelo tijelo treslo jer nije znala kako će reagirati. "Osjećala sam se užasno jer sam znala da postoji mogućnost da joj slomim srce. Rekla sam joj da ne bih voljela biti na njenom mjestu i da joj imam potrebu to reći, a ona je rekla kako je sve uredu, nije moja krivica. Blokirala sam ga svugdje jer nisam htjela neke prijetnje i napade."

Foto: Screenshot

Ne zna više ništa o njima, ali ako je suditi po statusu na Facebooku još uvijek su zaručeni. "Odgovorila mi je jako mirno, pa nisam znala je li u šoku ili je ovo nešto što se već događalo pa nije iznenađena. Bojim se da mu je odlučila oprostiti, ali to je njezin izbor. Osobno bih odmah prekinula zaruke, ali možda ona ima više razumijevanja. Kasnije istog dana sam vidjela da je stavio novu profilnu fotografiju na kojoj se grli s njom. Možda je to njegov način da joj dokaže kako se to neće ponoviti i da svi vide da je zaljubljen u nju."



Nakon što je podijelila iskustvo na Facebooku javilo joj se bezbroj žena s istim iskustvom. Jedna je otkrila da je izlazila s muškarcem punih godinu dana, a onda je saznala da on već 3 godine ima drugu djevojku. Druga je, pak, saznala da njezin potencijalni partner s Tindera ima troje djece i ženu.

