Pravi jesenski recept: Večera za samo 15 minuta; zapečena bundeva s keljom i jogurtom

Ne znam čega to ima u jelima s pomješanom narančastom i zelenom hranom, ali za tom kombinacijom uvijek žudim kad želim dobro jesti, posebno u hladnijim mjesecima, rekla je za Mind Body Green autorica knjige That Sounds So Good i autorica ovog recepta Carla Lalli.

Za ovaj recept obično, dodaje, bundevu ne guli, osim ako joj je kora pregruba ili voštana. Što se tiče kelja, možete odabrati bilo koju vrstu.

Sastojci

200 g bundeve

1/3 šalice ekstra djevičanskog maslinovog ulja, plus još za podlijevanje

1 žličica soli, plus još za začiniti na kraju

1 glavica kelja

1 žlica octa

¼ šalice neprženih sjemenki sezama

¼ šalice oljuštenih suncokretovih sjemenki

½ žličice sjemenki gorušice (bilo koje boje)

¾ žličice mljevene crvene paprike

¾ šalice grčkog jogurta

Zagrijte pećnicu na 260°C s rešetkom u najnižem položaju.

Izrežite bundevu poprečno na krugove, pa žlicom izvadite sjemenke. Narezane komade prebacite u veliki lim za pečenje i obilno dodajte ulja, okrećući ih da se cijele premažu. Posolite, pa ih rasporedite u jedan sloj. Pecite ih na donjoj rešetki dok ne omekšaju i lagano porumene na rubovima, otprilike 15 minuta.

Dok se bundeva peče, očistite kelj i listove narrežite poprečno na vrpce. Operite i osušite, a zatim prebacite u veliku zdjelu. Prelijte octom.

Pomiješajte ⅓ šalice ulja, sezama, suncokretove sjemenke, sjemenke gorušice i 1 žličicu soli u maloj tavi ili loncu. Stavite na srednje jaku vatru i pržite, često miješajući, dok sjemenke ne postanu zlatno smeđe i ne počnu pucati, oko ti minute. Skinite s vatre i brzo umiješajte crvenu papriku, pa odmah prelijte kelj mješavinom ulja - bit će malo prskanja, pa pripazite s ovim korakom. Izmješajte.

Žlicom izlijte jogurt na tanjur ili ga podijelite na četiri tanjura. Na jogurt stavite pečenu bundevu, a zatim prženo zelje, posolite i poslužite. Dobar tek!

