Pranje prozora lakše je nego ikad: Do blistavo čistih prozora sa samo dva sastojka koja imate kod kuće

U Facebook grupi fanova popularne blogerice Sophie Hinchliffe, poznatije kao Mrs. Hinch, jedna obožavateljica podijelila je kako očistiti prozore uz minimalan napor i sa samo dvije stvari. Grupa 'Mrs. Hinch Made Me Do It' ima 175 000 članova, a mnoštvo njih oduševilo se ovim savjetom.

Prvo, izbjegavajte prskati sredstva direktno na prozor. Umjesto toga u toploj vodi pomiješajte tekućinu za pranje prozora s malo omekšivača za rublje, a nakon pranja, prozore obriše mekanom krpom od mikrovlakana kako bi uklonila višak vode. Prozori, kako kaže, budu besprijekorno čisti.



Objasnila je i da omekšivač savršeno opere sve mrlje, a dodatni je plus, kaže, svjež miris koji ostaje u prostoriji.