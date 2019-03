Pozvala je prijatelje na proslavu 30. rođendana, no pripremila im je nešto potpuno drukčije

Samantha Allan iz Škotske pozvala je prijatelje i članove obitelji na proslavu svog 30. rođendana.

I kako neki prijatelji vole organizirati slavljenicima proslave iznenađenja, to nije nimalo neobično. No ovo što je napravila slavljenica iznenadilo je sve prisutne. Gotovo sve. Naime, Samantha je dan prije proslave izrekla sudbonosno DA svojem zaručniku Jamesu (32) i samo je najuža obitelj znala za to, a onda je odlučila je svoju rođendansku proslavu tajno pretvoriti u proslavu vjenčanja.

U jednom trenutku zabave Samanthina majka održala je govor u čast svoje kćeri, no ono što je rekla na kraju, šokiralo je sve.

Zatražila je da se svi okrenu prema stražnjem dijelu sobe, a zatim je predstavila gospodina i gospođu Allan koji su u dvoranu ušli u vjenčanici i odijelu.

Foto: Samantha Allen Foto: Samantha Allan

Emotivni trenutak i iznenađena lica prisutnih uhvaćena su "okom kamere". Shvatili su da se, umjesto na rođendanskoj, nalaze na svadbenoj proslavi.

"Sve je taj dan bilo savršeno. Nisam mogla poželjeti bolji dan vjenčanja i sve je stajalo oko 1500 funti", izjavila je presretna Samantha za Metro.

Bilo je sve onako kako je poželjela, jednostavno, bez gužve, s najdražim osobama oko sebe, a tu je i ono što ju je posebno veselilo, svoju je vjenčanicu mogla nositi – dvaput!

