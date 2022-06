'Cool' mladi ljudi popularne AirPods bežične slušalice mijenjaju za - 'stare' sa žicom

Otkako ih je Apple lansirao 2016. bluetooth slušalice AirPods postale su neizbježni gadget milijuna ljudi od kojih neke srećemo svakodnevno, dok hodaju ili trče i istovremeno razgovaraju sa svojim mobitelima.

Sigurno vam se nekad, ako niste odmah primijetili ta dva 'gumba' koja im vire iz ušiju, učinilo da pričaju sami sa sobom, no brzo smo se svi navikli na bežične slušalice; a posebno na te Appleove koje, po mišljenju mnogih, ni nemaju konkurenciju... To možda najbolje govori zarada tog tehnološkog giganta koji je od rujna 2020. do rujna 2021. uprihodio nevjerojatnih 38.3 milijardi dolara!

Prošli su mjesec tako lansirane i nove AirPod slušalice 3. generacije s prostornim zvukom; a premda malo tko zna što to uopće znači, mnogima očito zvuči dovoljno dobro da za njih izdvoje 1.669 kn, za koliko se prodaju na iStyle-u.

Ipak, cool klinci kao da su razvili otpornost na tvrtku iz Silicijske doline jer su im AirPods slušalice postale - 'bezvezne'. Oni tako bojkotirajući te fensi slušalice bez žice odbijaju biti u trendu i oživljavaju davno zaboravljenu 'drevnu' tehnologiju: slušalice sa žicom.

S žicom koja im pada 'iz ušiju' tako na Instagram fotografijama i u TikTok videima šeću slavne mlade osobe poput Belle Hadid, Jessice Albe, Lily-Rose Depp i Zoë Kravitz, a dobile su i svoj Instagram račun @wireditgirls.

One su zaista, kako piše Wall Street Journal, bolji izbor za one koji imaju problem s organizacijom jer ih je zbog kabla lakše pratiti, a i ne moraju se puniti pa nećete izaći s praznim slušalicama. Osim toga, neki ljudi imaju nejasne, pseudoznanstvene primjedbe na "zračenje" koje povezuju sa svom bežičnom tehnologijom.

Naime kako kaže stručnjak iz agencije Digital Fairy koja se bavi kulturom mladih Biz Sherbert, i među mladima ima onih koje brine potencijalno bluetooth zračenje; premda bluetooth slušalice emitiraju neionizirajuće zračenje koje i američka Agencija za hranu i lijekove smatra bezopasnim...

- Uz nostalgiju koju bude, slušalice sa žicom možemo percipirati kao protuotrov optimiziranoj, štreberskoj korporativnoj kulturi - rekla je 25-godišnja menadžerica društvenih mreža iz Kalifornije Courtney Park. A i sama je, kaže, nedavno odbacila AirPods, između ostalog zbog 'neopravdano visoke cijene'.

"Za razliku od njih, slušalice sa žicom ostavljaju dojam ležernosti, nepažnje i nenaprezanja", zaključuje.

