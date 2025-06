Poznat vinski brend Jeruzalem Ormož redefinira užitak uz novo vino s manjim udjelom alkohola

U vremenu kad zdrav životni stil postaje imperativ, a potražnja za pićima s niskim udjelom alkohola ili bezalkoholnim opcijama raste vrtoglavom brzinom, slovenska vinarija Puklavec Family Wines i brend Jeruzalem Ormož predstavljaju najnoviji proizvod - Jeruzalem Ormož 6% Rumeni Muškat. Ovo vino s tek 6% alkohola poziv je na uživanje u trenucima lagodnosti, svježine i autentičnog okusa, bez kompromisa. Dizajnirano za one koji žele više od života, a manje od alkohola, ovo vino savršeno spaja tradiciju vinogradarstva s modernim životnim ritmom.

Posljednjih godina svijet pića prolazi kroz revoluciju. Prema podacima globalnih istraživanja, prodaja bezalkoholnih i niskoalkoholnih pića bilježi značajan porast - samo u 2024. godini tržište bezalkoholnih pića poraslo je za više od 7% na globalnoj razini, dok se očekuje da će do 2030. dosegnuti vrijednost od preko 500 milijardi dolara. Ovaj trend odraz je promjene u navikama potrošača, posebice mlađih generacija. Milenijalci i generacija Z sve više biraju pića koja podržavaju zdrav životni stil, smanjujući konzumaciju alkohola u korist osvježavajućih, zdravijih alternativa.

Foto: Promo

Veliki svjetski brendovi, od pivovara do vinara, prepoznali su ovu promjenu i sve češće lansiraju proizvode s nižim udjelom alkohola ili potpuno bezalkoholne verzije svojih ikoničnih pića. Brend Jeruzalem Ormož pridružuje se globalnom pokretu s inovativnim pristupom, a ovaj novi dodatak njihovom portfelju očarava bogatim muškatnim notama, prožetim nježnim dodirom limunske trave, citrusnih nijansi, klinčića i sočnih bresaka. Sa samo 6% alkohola, ovo vino donosi savršenu ravnotežu između slatkoće i svježine, čineći ga idealnim izborom za opuštene trenutke, bilo da je riječ o večeri s prijateljima, popodnevnom druženju na terasi ili pikniku u prirodi. “Manje je više” je moto koji savršeno opisuje ovo vino. 6% rumeni muškat nudi više okusa, više svježine, više užitka, uz manje alkohola, što ga čini idealnim za one koji žele uživati u vinu bez osjećaja težine. Ovo je piće za one koji cijene autentičnost, ali i žele živjeti u skladu s modernim vrijednostima zdravog i uravnoteženog života.

Foto: Promo

Vinarija Puklavec Family Wines, poznata po posvećenosti kvaliteti i inovacijama, s ovim vinom nastavlja graditi most između bogate vinograđarske tradicije regije Jeruzalem Ormož i suvremenih potreba potrošača. Vinogradi smješteni na brežuljcima Prlekije, okupani suncem i prožeti stoljetnom poviješću, daju grožđe iznimne kvalitete koje je temelj ovog jedinstvenog vina. Kroz pažljivu vinifikaciju, Puklavec Family Wines uspio je zadržati svu raskoš muškata, smanjujući udio alkohola kako bi stvorio piće koje je u skladu s današnjim životnim ritmom.

Jeruzalem Ormož 6% Rumeni Muškat vino dostupno je u svim Interspar i Spar trgovinama.