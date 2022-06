Požalila se na svekrvu: 'Skoro svako jutro dolazi bez najave, ne znam kako joj reći da mi to smeta'

Iako nenajavljeni posjet člana obitelji ili prijatelja može biti lijepo iznenađenje, rijetko će tko nekome banuti baš ujutro i usred radnog tjedna, no jedna se žena na portalu Mumsnet požalila kako ne zna što da radi sa svojom svekrvom, koja k njoj dolazi skoro svako jutro, i uvijek bez da se prije najavi.

Najčešće, kaže, dođe oko 8 i 15 ujutro, samo 15 minuta prije nego što joj suprug ode na posao, a onda sjedne i priča o svojim prijateljicama i poznanicima.

Nevjerojatne sličnosti: Možete li reći koja je na fotografiji majka, a koja je kći?

- Ona živi samo dvije ulice dalje i misli da je to normalno jer je i mom mužu stalno tako dolazila nenajavljena. Ja se s druge strane više 'držim za sebe', prilično sam povučena i teško se navikavam na takve običaje... - rekla je.

Objasnila je i kako njoj inače 'treba vremena da se mentalno pripremi za bilo kakvo druženje', a iako je suprug rekao svojoj mami da prije nazove ili pošalje poruku, ona to uporno ignorira.

- Eventualno mi pošalje poruku kad je već krenula i samo napiše da je tu za par minuta - napisala je, a ako joj nitko ne otvori, "po dvorištu ode do stražnje strane kuće i kuca po prozoru dnevnog boravka..."

- Prošlog ljeta smo imali goste koje nismo dugo vidjeli, a ona se samo pojavila, sama sebe pustila unutra kroz stražnja vrata od kojih ima ključ i i pridružila nam se u boravku. Sjedila je tamo sve dok joj muž nije suptilno poručio da je vrijeme da ode... - napisala je, dodavši: "Mislim da je to jako nametljivo i nepristojno, ali čini se da nju to uopće ne dira; jesam li ja nerazumna jer mi to smeta?"

Očekivano, većina je korisnika Mumsneta odgovorilo da bi to i njima smetalo, te da odnosu snahe i svekrve očito nedostaju granice.

- Samo budi iskrena. Kad sljedeći put dođe, otvoreno joj reci da voliš biti sama i da ti ne odgovara stalno društvo. Reci joj da će je tvoj muž nazvati kad dođe doma s posla i dogovoriti vrijeme kada se možete svi okupiti - savjetovala joj je jedna žena.

- Ja na primjer obožavam svoju mamu i viđam je nekoliko puta tjedno, volimo se družiti i općenito sam prilično ekstrovertirana; ali to što tvoja svekrva radi nikako ne bih podnosila, to je potpuno neprihvatljivo ponašanje - napisala je druga, a prenosi Mirror.

Psiholozi otkrili kako se manje svađati s partnerom: Pomaže i odvojeno spavanje!