Potrošila je 28 tisuća eura na operacije uljepšavanja: ‘Nekad samu sebe ne prepoznajem’

ŽELJENA FIGURA

Iskorištavanje snage dobrih crijevnih bakterija: Vaše tajno oružje na putu do željene figure

Jedan od ključeva za željenu figuru cijelo je vrijeme u nama, a to je povezanost dobrih bakterija u našim crijevima i gubitka težine. Ako do sada niste znali za to, vrijeme je da otključate potencijal crijevnog mikrobioma.