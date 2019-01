Potajno snimanje ispod suknje uskoro će se kažnjavati zatvorom

Ova radnja uskoro postaje kriminalna u Engleskoj i Walesu, a počinitelji mogu završiti u zatvoru do dvije godine. Novi zakon izglasan je u Parlamentu u utorak i sada čeka odobrenje. Sve to zahvaljujući Gini Martin koja je započela online kampanju kako bi "upskirting" postao kriminalna radnja, i to još 2017. Na Twitteru je objavila kako je presretna jer će ovo uskoro postati zabranjeno.

"Nakon što sam i sama bila žrtva, primijetila sam rupu u zakonu i u suradnji s Ryanom Whelanom obavili smo 18 mjeseci posla koji će mnogima promijeniti život", napisala je.

Uvijek je mislila kako je teško ući u politiku, priznala je, ali dodala je i da je uz malo volje sve moguće.

Kad se zakon promijeni, osim što kazna može biti i do dvije godine zatvora, neki će postati i seksualni prijestupnici.

Škotska, za razliku od Engleske i Walesa, već gotovo deset godina ima ovakav zakon, kao i neke američke i australske države. Ilegalno je i u Novom Zelandu i Indiji.

