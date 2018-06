Tjedan dana jeli nezdravu hranu, rezultati ih zaprepastili

Ovisnici o fitnessu zamijenili su na tjedan dana svoju zdravu prehranu s brzom hranom te nisu vježbali. Apsolutno svi su se šokirala kada su shvatili koliko su se brzo njihova tijela promijenila. Nakon samo tjedan dana prehrane temeljene na isključivo slatkoj, slanoj i masoj hrani suočili s povećanom težinom, lošim raspoloženjem i nedostatkom energije, prenosi DailyMail.

Oni su prihvatili ovaj izazov kako bi saznali na koji način drastična promjena u prehrani i vježbi može utjecati fizički i mentalno na ljudski život. Za doručak su prestali jesti proteinsku zobenu kašu, a zamijenili su je sa zaslađenim žitaricama, kolačima i pecivima. Umjesto orašastih plodova kao grickalica, počeli su jesti čips i čokoladu.

James kaže da se njegovo tijelo gotovo odmah promijenilo, njegovi trbušni mišići su postali manje definirani, a osjećao se jako zabrinuto jer nije mogao ići u teretanu.

- To me stvarno deprimiralo. Počeo sam se osjećati poput debelog tinejdžera kakav sam nekoć bio, a to mi je prouzrokovalo osjećaj stresa i frustriranosti. Nakon što sam se vratio svojoj zdravoj visoko proteinskoj prehrani, moje tijelo se osjećalo puno bolje, vratile su mi se i energija i motivacija. Tjeskoba koju sam osjećao je nestala, rekao je James.

Paige Modeste je nakon tjedan dana nezdrave prehrane dobila akne na koži, četiri centimetra oko struka i nije se mogla poriti protiv osjećaja umora. Uvijek je vodila uravnoteženi životni stil tako da je jedući procesiranu hranu tjedan dana njen organizam doživio šok. Za doručak je jela zaslađene kaše i puno čokolade, a povrće nije jela ni uz ručak ni uz večeru.

- Razumijem zašto ljudi jedu nezdravu prerađenu hranu. Lako je pripremiti, nema preparata i sadrži mnogo šećera pa ljudi mogu postati o njima ovisni, zaključuje Modeste.