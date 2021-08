Pitao je suprugu što će skuhati za večeru, a ona se zbog tog pitanja spakirala - i otišla!

- Mislio sam da je moj brak dobar sve dok me supruga nije napustila. Neće razgovarati sa mnom niti mi odgovara na pozive ili poruke. Ja imam 63, a ona 60 godina - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Nedavno je izgubila majku, što je očito bilo teško. Nakon što su se vratili sa sprovoda, upitao ju je što je za večeru. Tada je otišla. Ona je uvijek kuhala i brinula se za njega pa on sada ne zna kako dalje.

- Možda se brine o vama, ali parovi bi se trebali međusobno podupirati. Možda joj je bilo dovoljno da je pitate da kuha na dan majčinog sprovoda da se osjeća kao da je uzimate zdravo za gotovo. Pokušajte ponovno doći do nje i ako nema pomoći, nazovite rođaka u pomoć. Pokažite joj koliko je cijenjena i jasno dajte do znanja da ćete od sada učiniti sve što možete kako biste joj pomogli. Ovo vrijeme možete koristiti za čišćenje kuće i kuhanje jela kako biste joj pokazali da to stvarno mislite - odgovorila mu je Deidre.

