Patite se sa čišćenjem i režete ga na kolutove? Ma ne, pogledajte kako se jede ananas

Obožavate ananas, ali čišćenje vam ide na živce, uzima dosta vremena i ostavlja nered?

Ovo voće mnogima "komplicira život" kad je riječ o čišćenju, no jesmo li naučili čistiti ga i jesti sasvim krivo? Čini se kako su ti dani "mučenja" iza svih nas.

Video koji se širi društvenim mrežama i koji je postao pravi hit, mogao bi mnoge natjerati već danas da isprobaju metodu koja pokazuje "kako se ispravno jede ananas". Video je objavio na TikTok platformi korisnik Dillon Roberts, a video se ubrzo počeo širiti društvenim mrežama nakon što ga je na Twitteru podijelio Lewis McCluskey, 21-godišnji student biomedicinskih znanosti iz Middlesbrougha.

Na snimci je vidljivo kako netko, nakon što je odrezan vrh ananasa, izvlači komade ananasa u obliku piramide, bez potrebe za rezanjem.

Im sorry but what the actual fuck 😨 pic.twitter.com/DYaDoGMe7i