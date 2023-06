Patila se godinama: 'Seks mi je bio trauma, sve dok nisam napravila vampirski tretman vagine!'

Od svoje 14. godine zbog suhoće rodnice trpim užasne bolove i neugodu, a u mladosti sam imala i velikih problema u vrijeme menstrualnih ciklusa, ali i u svakodnevnom životu, ispričala je 44-godišnja Britanka Sam u TV emisiji Embarrassing Bodies u

Nije, kaže, mogla nositi tampone, tange ni traperice, a seks joj je redovito bio jako bolno iskustvo. Njena ie dijagnoza lichen sclerosus, ili sklerozni lišaj, neizlječivo upalno stanje kože zbog kojeg se na koži cijelog tijela stvaraju bijele mrlje praćene jakim svrbežom, a koža često može i krvariti. Iako stanje obično zahvaća genitalno i analno područje, može se pojaviti i na drugim dijelovima tijela.

A premda od problema može patiti bilo tko, sklerozni lišaj najčešće se javlja kod žena u postmenopauzi, a ako se dijagnosticira na vrijeme može se liječiti kremama ili mastima. Ipak, stanje se može ponavljati i potrebna je redovita kontrola. Britanka Sam kaže kako njoj ništa nije pomagalo, sve dok nije napravila 'vampirski' tretman vagine, a sada svojom pričom želi pomoći drugim ženama suočenim s istim ili sličnim problemom. "Kao tinejdžerica, nisam bila sigurna što s mojim genitalijama nije u redu i uglavnom sam šutjela o tome jer mi je bilo jako neugodno. A trajalo je godinama. Odlazila sam tako često u kliniku za seksualno zdravlje i obavljala preglede kod nekoliko liječnika, ali su mi svi govorili da imam upalu i savjetovali da mi klasične protuupalne kreme, kao što je npr. Canesten", ispričala je, no kad je 2011. godine na odmoru prvi put uslijed pucanja kože unutar rodnice osjetila jaku bol prilikom spolnog odnosa, znala je da mora još nešto poduzeti.

"Bilo je jako neugodno i bolno. Pucanje kože je bilo slično pucanju međice kod poroda, zbog čega kasnije nisam mogla roditi prirodnim putem već sam morala na carski rez. To je očito imalo veliki utjecaj na moje spolno zdravlje. Prepisan mi je lidokain, tako da umrtvi to područje, kako bih mogla voditi ljubav bez bolova, no prije toga mjesecima nisam mogla imati odnose jer je bilo prebolno", priča Sam i dodaje kako je ipak imala sreću jer su svi njeni bivši partneri imali razumijevanja i nastojali joj pružiti podršku. Ipak, tek nakon posjeta ginekologu u 34. godini uzet joj je i komad tkiva za biopsiju, te joj je napokon dijagnosticiran sklerozom lišaja.

"Nikad prije nisam čula za to, no doživjela sam ogromno olakšanje, jer sam napokon znala u čemu je problem te da postoje tretmani kojima se on liječi", priča. Prije toga već je isprobala steroidne i estrogenske kreme, no prva je samo pogoršala stvari, a druga nije ništa poboljšala. Potom su je uputili na operaciju gdje joj je uklonjen višak kože sa genitalija, u nadi da će lakše zacijeliti, ali nije uspjelo. "Tad sam bila jako razočarana, jer sam se nadala da će to pomoći. Srećom, moj ginekolog predložio je sudjelovanje u kliničkom ispitivanju terapije matičnim stanicama i to je značajno poboljšalo stvari", kaže Sam, pa je .prvo 2015., pa onda i 2017. prošla zahvat tijekom kojega su joj mast s nogu ubrizgali u vaginu, kako bi se potaknuo rast zdravije kože.

"Morala sam uzeti slobodno vrijeme radi oporavka nakon svakog zahvata i imam trajna udubljenja na nogama gdje su uzeli masnoću, ali to je poboljšalo stanje. No, tijekom posljednje dvije godine ponovno su se počeli javljati poznati simptomi i opet sam doživljavala pucanje kože tijekom seksa", ispričala je za The Sun.

"Riječ je o postupku u kojem se od pacijenta uzima uzorak krivi nakon čega ju se 'zavrti' u centrifugi da se crvene stanice odvoje od plazme, a zatim se pacijentu tamo gdje je potrebno ubrizga plazma koja je bogata esencijalnim ljekovitim sredstvima. U ovom slučaju, to je vagina", objasnila je dermatologinja dr. Jane Leonard. Princip je, kaže, isti onome što poznajemo kao 'vampirski' tretman lica, pomlađujući postupak koji vole mnoge slavne osobe. A zahvaljujući tom postupku u kojem se zapravo potiče iscjeljenje kože, Sam se danas osjeća odlično, nosi sve što želi, ne boli je ni ne svrbi, te se može bezbolno seksati kada god poželi. "Lijepo je znati da, ako mi se simptomi nekad vrate, postoji nešto što mogu učiniti", zaključila je Sam.

Što je lichen sklerozus?

Riječ je o stanju kože koje uzrokuje svrbež i bijele mrlje na genitalijama i/ili drugim dijelovima tijela, a koje uglavnom zbog češanja, često mogu i raskrvariti. Uzrok samog problema nije poznat, no neki liječnici misle da je riječ o autoimunoj bolesti gdje imunološki sustav greškom napada i oštećuje kožu. Iako ne postoji lijek, nekim se metodama simptomi mogu znatno ublažiti. Ovo stanje pogađa oba spola i sve dobne skupine uključujući djecu, no mnogo je češće kod žena starijih od 50 godina. Inače, lichen sklerozus povećava rizik od raka na vulvi, penisu ili anusu, a premda on nije visok, dobro je redovito se kontrolirati.

