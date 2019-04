Ovčar Riley "odlajao" Toxic bolje od Britney: Njih dvoje trebaju snimiti duet!

Korisnik Twittera, Matthew Hardin, objavio je video svojeg psa Rileyja koji je pjevao ni manje ni više nego Britney Spears. 'Umišljam li ili Riley zvuči kao da pjeva 'Toxic' od Britney Spears?' napisao je Matthew.

Video raspjevanog psa na Youtube-u je stopljen sa stvarnim videom popularnog hita iz 2003. godine te je izvjesno kako se melodije uistinu preklapaju.

Is it just me or does Riley sound like he’s singing toxic by Britney Spears? pic.twitter.com/XT4us4ERYD