Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 75
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
BREAKING
Drama kod Jastrebarskog: Netko pucao u obiteljsku kuću, metak prošao kroz roletu
Poslušaj
Prijavi grešku
'paralelna igra'

Parovi u najsretnijim vezama dijele ovu jednu naviku, a vi?

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
10.11.2025.
u 11:30

Ovakav oblik tihe bliskosti znak je emocionalne zrelosti i stabilnosti.

Posljednjih godina društvene mreže pune su novih izraza koji opisuju moderne odnose i navike zaljubljenih. No jedan pojam iz psihologije dječjeg razvoja postao je iznenađujuće popularan i među odraslima — paralelna igra. Za razliku od romantičnih večera, velikih iznenađenja i stalne komunikacije, ovaj trend govori o nečemu jednostavnijem — tihoj, ali dubokoj povezanosti. Radi se o ideji da dvoje ljudi mogu provoditi vrijeme zajedno, svatko radeći svoje, a da se i dalje osjećaju blisko i povezano.

“Paralelna igra znači da dvije osobe rade različite stvari u istom prostoru, bez nužnog razgovora ili interakcije”, objašnjava terapeutkinja za veze Monica Lynne za HuffPost, “To pokazuje da partneri mogu biti bliski i bez potrebe za stalnim dijalogom — povezanost se gradi kroz prisutnost”. 

Primjerice, dok jedna osoba čita, druga može peći kolač. Ili dok jedan partner radi, drugi se opušta uz videoigru. Bitno je da se osjećaju ugodno jedno uz drugo, bez pritiska da razgovaraju ili zabavljaju onog drugog.

Prema stručnjacima, ovakav oblik tihe bliskosti znak je emocionalne zrelosti i stabilnosti. “Paralelna igra često pokazuje da ste u fazi veze u kojoj vam nije potrebna stalna pažnja da biste se osjećali voljeno”, kaže Adam Cohen-Aslatei, direktor aplikacije za spojeve Three Day Rule, “Tišina postaje ugodna, a prisutnost partnera sama po sebi pruža sigurnost”. 

Psiholozi tvrde da takvi trenuci jačaju međusobno povjerenje i potiču emocionalnu bliskost — čak i bez riječi. Studije pokazuju da fizička blizina voljene osobe potiče lučenje oksitocina, poznatog kao “hormon povezivanja”, što dodatno učvršćuje vezu.

Naravno, paralelna igra ima i svoja ograničenja. Ako jedan partner traži više komunikacije ili fizičke prisutnosti, tišina može izazvati osjećaj udaljenosti. “Ako postane zamjena za emocionalnu povezanost, a ne njezin dodatak, veza može početi trpjeti”, upozorava terapeutkinja Thais Gibson.

Ključ, kažu stručnjaci, leži u balansu i otvorenoj komunikaciji. Parovi koji uspiju spojiti paralelnu igru s aktivnim zajedničkim trenucima — poput večera, šetnji ili planiranja vikenda — obično grade najstabilnije i najzdravije odnose. “Najveći znak sigurnosti u vezi nije koliko pričate, već koliko vam je ugodno samo biti zajedno — čak i u tišini”, zaključuje stručnjakinja za odnose April Davis.

Ovo su 4 znaka da je vašoj vezi došao kraj, tvrdi psihologinja
1/7
Ključne riječi
komunikacija sreća brak veza ljubav

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja