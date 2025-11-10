Parovi u najsretnijim vezama dijele ovu jednu naviku, a vi?

Posljednjih godina društvene mreže pune su novih izraza koji opisuju moderne odnose i navike zaljubljenih. No jedan pojam iz psihologije dječjeg razvoja postao je iznenađujuće popularan i među odraslima — paralelna igra. Za razliku od romantičnih večera, velikih iznenađenja i stalne komunikacije, ovaj trend govori o nečemu jednostavnijem — tihoj, ali dubokoj povezanosti. Radi se o ideji da dvoje ljudi mogu provoditi vrijeme zajedno, svatko radeći svoje, a da se i dalje osjećaju blisko i povezano.

“Paralelna igra znači da dvije osobe rade različite stvari u istom prostoru, bez nužnog razgovora ili interakcije”, objašnjava terapeutkinja za veze Monica Lynne za HuffPost, “To pokazuje da partneri mogu biti bliski i bez potrebe za stalnim dijalogom — povezanost se gradi kroz prisutnost”.

Primjerice, dok jedna osoba čita, druga može peći kolač. Ili dok jedan partner radi, drugi se opušta uz videoigru. Bitno je da se osjećaju ugodno jedno uz drugo, bez pritiska da razgovaraju ili zabavljaju onog drugog.

Prema stručnjacima, ovakav oblik tihe bliskosti znak je emocionalne zrelosti i stabilnosti. “Paralelna igra često pokazuje da ste u fazi veze u kojoj vam nije potrebna stalna pažnja da biste se osjećali voljeno”, kaže Adam Cohen-Aslatei, direktor aplikacije za spojeve Three Day Rule, “Tišina postaje ugodna, a prisutnost partnera sama po sebi pruža sigurnost”.

Psiholozi tvrde da takvi trenuci jačaju međusobno povjerenje i potiču emocionalnu bliskost — čak i bez riječi. Studije pokazuju da fizička blizina voljene osobe potiče lučenje oksitocina, poznatog kao “hormon povezivanja”, što dodatno učvršćuje vezu.

Naravno, paralelna igra ima i svoja ograničenja. Ako jedan partner traži više komunikacije ili fizičke prisutnosti, tišina može izazvati osjećaj udaljenosti. “Ako postane zamjena za emocionalnu povezanost, a ne njezin dodatak, veza može početi trpjeti”, upozorava terapeutkinja Thais Gibson.

Ključ, kažu stručnjaci, leži u balansu i otvorenoj komunikaciji. Parovi koji uspiju spojiti paralelnu igru s aktivnim zajedničkim trenucima — poput večera, šetnji ili planiranja vikenda — obično grade najstabilnije i najzdravije odnose. “Najveći znak sigurnosti u vezi nije koliko pričate, već koliko vam je ugodno samo biti zajedno — čak i u tišini”, zaključuje stručnjakinja za odnose April Davis.