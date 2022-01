Par tvrdi da ih je seks s drugima međusobno zbližio: 'To bi i drugi trebali probati umjesto da varaju!'

Britanci Paulina i Daniel Tenner bili su u braku četiri godine kad su prvi počeli pričati o poliamoriji (seksualnim odnosima s više različitih partnera); a je, tvrde, nevjerojatno poboljšalo njihov odnos.

- Poliamorija ili 'sporazumna nemonogamija' nam je pomogla da postanemo svjesniji svojih želja i granica pa sad i međusobno znamo bolje izraziti što volimo i što želimo; u seksu i u odnosu - rekla je Paulina.

Njih dvoje naime smatra da je seksualna povezanost s drugima 'jedna je od najboljih stvari u životu', pa nemaju osjećaj da s partnerima izvan braka ovog drugog varaju; dapače, 'varanje' bi po njima bilo kad bi si to međusobno uskratili.

O otvorenom je odnosu u njihovom braku prva progovorila Paulina, kad je suprugu Danielu rekla da želi istražiti seks sa ženama, a oboje su brzo zaključili da je više partnera i otvoreni brak ono što zaista žele.

- Nakon što sam otkrila da njemu to odgovara, krenula sam u istraživanje veza s drugim ženama - rekla je, a na početku je, kaže, brinula hoće li Daniel pomisliti da je 'postala potpuno gay' i da ga želi ostaviti, no on se nije osjećao ugroženim od drugih žena.

Ipak, nije mu uvijek bila ugodna činjenica da mu se žena viđa i seksa s drugim muškarcima, no i to su s vremenom,skupa prebrodili.

- Transparentnost i otvorenost su ključ našeg odnosa - rekla je Paulina, a seks s drugima ih je, dodaje, čak i zbližilo jer sad imaju mnogo toga o čemu mogu razgovarati i što međusobno mogu podijeliti.

A budući da su oboje istovremeno izlazili s više ljudi, brzo su, kažu, shvatili da moraju više paziti na njihovo zajedničko vrijeme i što kvalitetnije ga provoditi.

Ipak, činjenica da su se na neko kraće vrijeme čak i razišli dovoljno govori da ni u njihovom braku nije baš sve išlo glatko, no s vremenom su se, kažu, naučili bolje nositi s problemima u njihovom odnosu.

- I mi kao i svi drugi parovi imamo poteškoća u svojoj vezi, no nikad nemamo problem s tim što se viđamo s drugima! - zaključila je Paulina, a ni ljubomora im, dodaje, nikad nije bila problem.

Par zato vjeruje da bi otvorena veza mnogima mogla pomoći da izbjegnu izdaje i prijevare koje se događaju u monogamnim vezama, te da bi više ljudi trebalo razmisliti o alternativnim načinima zajedničkog života.

- Pričamo svoju priču jer želimo da i drugi razmisle o ovakvom načinu života, umjesto da ostaju u nesretnim vezama i varaju partnere jer jedan drugome ne mogu ispuniti sve želje i potrebe - zaključili su supružnici za Metro.

