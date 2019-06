Pacijenti imaju 16 posto veću šansu da će umrijeti ako su primljeni tijekom vikenda

Rezultati novog istraživanja ukazuju da pacijenti zaprimljeni tijekom vikenda imaju 16% veću vjerojatnost za smrt nego oni preko radnog tjedna. Operacije poput zamjene koljena ili kuka imaju 70% veću vjerojatnost lošeg ishoda ukoliko se obavljaju tijekom vikenda. Međutim, ovakvi nalazi nisu posljedica pružanja lošije medicinske njega, nego bi pacijenti zaprimljeni vikendom obično bili bolesniji, odnosno u težem stanju. Također je i rezultat zakazivanja unaprijed isplaniranih 'kompliciranih' operacija za vikend, piše Daily Mail.

O ovome smo porazgovarali i s Hrvojem Pintarićem, voditeljem Centralnog hitnog prijema u Kliničkom bolničkom centru “Sestre milosrdnice”.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

- Ovi su rezultati točni, ali to je samo dio informacije. To su statistike koje su se pokazale značajnima za puno bolnica, međutim to ovisi i o razlozima dolaska pacijenata. Primjerice, prometne nesreće najčešće se događaju vikendima. Isto tako se događaju i neke proslave, a samim time i povećana konzumacija droge i alkohola. Sve što se događa kroz tjedan, postoji i preko vikenda, ali su prethodno spomenuti slučajevi osjetniji tijekom vikenda.

Također, vikendima nema nekih službi koje bi mogle napraviti dijagnostiku kao tijekom tjedna. Naprimjer, ako pacijent želi napraviti ultrazvuk vena nogu, u mnogim bolnicama to neće moći napraviti jer takve službe rade od ponedjeljka do petka. Pitanje je i gdje je tko dežuran. Kod nas u Vinogradskoj postoji centralni i hitni prijem koji se sastoji od 12 specijalista. U svako doba dana, dočekat će vas netko od njih, te ćete samim time dobiti i adekvatnu skrb. Nema razlike između utorka i subote - kazao je Hrvoje Pintarić.

Istraživači sa Sveučilišta Warwick pregledali su 68 studija iz 11 zemalja koje su gledale na stope smrtnosti vikendom. Znanstvenici su otkrili da je učinak vikenda različit ovisno o kontekstu operacije. Primjerice, unaprijed planirani posjeti bolnicama (najčešće operacije) bili su najsmrtonosniji (70%). Prijem za hitne slučajeve rezultirao je s 11% više smrtnih slučajeva vikendom u usporedbi s tjednom, dok su trudnički prijemi imali 6% veći rizik u odnosu na tjedan.

Međutim, ovi su nalazi bili usredotočeni na mješovite studije koje ne pokazuju pravodobno prosječnu stopu smrtnosti. Glavni autor istraživanja, dr. Yen-Fu Chen sa sveučilišta Warwick, izjavio je da je povećana smrtnost vikendom bila zaklonjena nizom drugih čimbenika koji nisu uzeti u obzir tijekom pregleda.

- Smrt ovisi o različitim čimbenicima, kao što je težina stanja u kojem se pacijent nalazi, kvaliteta skrbi koju je primio tijekom boravka u bolnici, opremljenost i slično - kazao je dr. Chen.

Julian Bion, profesor na Sveučilištu Birmingham, kazao je kako su pacijenti zaprimljeni tijekom vikenda obično bolesniji, te su obično odmah prebačeni na intenzivnu njegu.

Takozvani 'vikend efekt' pojam je koji govori o tome da su operacije tijekom vikenda riskantnije zbog manjka iskusnijih 'senior' liječnika. Takvi liječnici su rijetko prisutni u bolnici tijekom vikenda, a Sir Bruce Keogh, medicinski direktor NHS-a, izračunao je kako je 11.000 smrtnih slučajeva godišnje prouzrokovano upravo zbog 'vikend efekta'.