Ovo su najpopularnija imena za djevojčice i dječake u Zagrebu; jedno je žensko ime hit već godinama

Pronalazak najljepšeg dječjeg imena za prinovu u obitelji nije nimalo jednostavan zadatak. I dok će neki tražiti posebna značenja, drugi će odabrati neko ime od predaka, dok će dio ljudi jednostavno izabrati ime po principu "sviđa mi se", bez nekog dubljeg značenja. Ipak, neka su imena učestalija od drugih pa svaka generacija ima svoju listu najpopularnijih.

Prema podacima državnog zavoda za statistiku, od dvadesetih godina prošlog stoljeća pa do 2010. godine, na vrhu liste najpopularnijih imena bili su Ivan, Josip, Marko, Stjepan, Tomislav, Željko, Ivica, Ante, Mario i Nikola. Ipak, s novim desetljećem mijenja se situacija pa na to mjesto dolaze Luka, David, Jakov, Petar, Ivan, Mihael, Filip, Marko, Matej i Fran.

Foto: Facebook

Kad je riječ o Zagrebu, i to je došlo do promjene tijekom godina - Goran, Davor i Darko imena su koja su gotovo pred izumiranjem, dok su Tomislav i Krešimir na samom dnu ljestvice popularnosti. Najnovije podatke donio je Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba koji je na svojoj Facebook stranici objavio listu "najtraženijih" ženskih i muških imena novorođenčadi u Zagrebu. Među dječacima tako ima najviše Luka, Davida, Jakova, Ivana i Petra, dok su među djevojčicama to Mia, Lucija, Nika, Ema i Sara. Mia je postalo najpopularnije žensko ime u posljednjih desetak godina, a popularnost tog kratkog imena nastavlja se i ove godine. Kad je riječ o ženskim imenima kroz povijest, od 1920. do 2010. na vrhu ljestvice nalazila su se Marija, Ana, Ivana, Mirjana, Katarina, Nada, Dragica, Ljubica, Vesna i Mirna. Kao i s muškim imenima, dogodila se promjena pa sve popularnija postaju kraća ženska imena. Roditelji su inspiraciju pronalazili u filmovima, knjigama, kao i u osobama iz javnog života pa najpopularnija imena postaju Mia, Petra, Iva, Rita, Sara, Ema, Lucija, Ana, Klara i Nika.

Zadnjih nekoliko godina pojavio se novi trend - složena imena. Tako su roditelji popularnim imenima, poput Ivan, dodavali još jedno ime. Stoga je bilo dječaka koji su se nazivali Ivan Pavao, Ivan Luka i Ivan Gabriel. Strana imena te imena likova iz filmova i knjiga također su postala pravi hit među roditeljima pa su se tijekom godina našla imena poput Lenox, Diin, Deniz i Elton.

Dariju multipla skleroza nije spriječila da prehoda hodočašće od 600 km: