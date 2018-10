Ovo je 12 najbizarnijih razloga zbog kojih su ljudi zatražili razvod braka!

Foto: Shutterstock Radio je za Donalda Trumpa - uzorak se nastavlja... Naime, supruga bivšeg direktora komunikacija u Bijeloj kući supruga je ostavila kad je doznala da će on raditi za Trumpa.

Foto: Shutterstock Radio je za Donalda Trumpa - uzorak se nastavlja... Naime, supruga bivšeg direktora komunikacija u Bijeloj kući supruga je ostavila kad je doznala da će on raditi za Trumpa.

Foto: Shutterstock Imao je prevelik prenis - jedna nigerijska domaćica zatražila je razvod jer je njezin suprug imao prevelik prenis. Prije braka se nisu seksali, a kad su to konačno učinili, iskustvo je opisala kao noćnu moru.

Foto: Shutterstock Imao je prevelik prenis - jedna nigerijska domaćica zatražila je razvod jer je njezin suprug imao prevelik prenis. Prije braka se nisu seksali, a kad su to konačno učinili, iskustvo je opisala kao noćnu moru.

Foto: Shutterstock Nije volio "Frozen" - jedna 29-godišnjakinja željela je rastavu nakon što joj je suprug rekao kako ga "baš briga za taj crtani film" i pitao je što je to u crtiću toliko dobro.

Foto: Shutterstock Nije volio "Frozen" - jedna 29-godišnjakinja željela je rastavu nakon što joj je suprug rekao kako ga "baš briga za taj crtani film" i pitao je što je to u crtiću toliko dobro.

Foto: Shutterstock Ostavljao je posuđe u sudoperu - jedan muškarac rekao je da svaki put kad bi njegova supruga pronašla čašu pokraj sudopera, bila je na korak bliže selidbi i traženju rastave, ali on toga nije bio svjestan.

Foto: Shutterstock Ostavljao je posuđe u sudoperu - jedan muškarac rekao je da svaki put kad bi njegova supruga pronašla čašu pokraj sudopera, bila je na korak bliže selidbi i traženju rastave, ali on toga nije bio svjestan.