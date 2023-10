Ovih devet namirnica trebale bi stajati u frižideru, ali rijetko tko ih tamo stavlja

Postoji mnoštvo namirnica za koje se možda ne čini da ih treba držati na hladnom, ali stručnjaci kažu da bi tamo trebale biti jer je to siguran način da maksimalno povećate njihovu trajnost, pa čak i okuse. Od tortilja do citrusa, ovaj popis obuhvaća mnoštvo namirnica koje mnogi stavljaju svagdje, osim na njihovo pravo mjesto – u frižider, prenosi New York Post.

Tortilje: Akademija za prehranu i dijetetiku snažno potiče da se tortilje drže u hladnjaku jer - kao što je obično navedeno sitnim slovima - tako mogu trajati puno dulje. 'Datum na njihovom pakiranju služi za kvalitetu, tako da kada se hrana, poput tortilja, pravilno skladišti, može se konzumirati nakon isteka roka, ako nema znakova kvarenja', poručili su iz Akademije.

Pite: Pite, posebno pite s orahom i bundevom, mogu postati magneti za bakterije. Sigurne su za jelo na sobnoj temperaturi samo otprilike sat nakon što ih izvadite iz pećnice. 'Nakon toga, trebale bi ići ravno u hladnjak i biti pojedene u roku od tri do četiri dana ili zamrznute', napominju iz Akademije. Također, voćne pite mogu se čuvati na radnoj površini do dva dana, zahvaljujući šećeru i kiselinama koje sprječavaju rast bakterija.

Sirup: Javorov sirup se obično smatra sivom zonom kada je u pitanju skladištenje. No, stručnjaci savjetuju da će držanje sirupa u hladnjaku znatno produžiti njegov životni vijek. 'Čuvan u hladnjaku, javorov sirup obično može ostati svjež do godinu dana. Međutim, ako primijetite bilo kakvu pojavu plijesni, svakako ga odmah bacite', poručuju. Ovo također vrijedi i za čokoladni sirup koji može preživjeti šest mjeseci nakon otvaranja.

Citrusi: Voće poput naranči, limete i limuna držite na hladnom kako biste produljili njihovu upotrebu na više od mjesec dana. 'Ako se drže u hladnjaku citrusi se mogu čuvati tri do šest tjedana', rekla je Christina Ward, viša direktorica u Sunkist Growers, 'Grejp se može čuvati i na toplijim temperaturama'.

Kukuruz: Kukuruz u klipu puno bolje preživljava kad je na hladnom budući da počinje gubiti sadržaj šećera kad se ostavi na sobnoj temperaturi. 'Osim ako ga ne namjeravate kuhati odmah, držite kukuruz u hladnjaku jedan do dva dana', upozoravaju stručnjaci iz Akademije.

Maslac od kikirikija: Hlađenje maslaca od kikirikija lak je potez za izbjegavanje neugodnih situacija, rekla je profesorica Margarethe A. Cooper sa Sveučilišta u Arizoni. 'Budući da ne sadrži konzervanse ni stabilizatore, najbolje ga je čuvati u hladnjaku kako bi zadržao svježinu i spriječio izdvajanje ulja', objasnila je, 'Vjerojatnije je da će izdvojeno ulje u neohlađenom prirodnom maslacu od kikirikija prije postati užeglo, što dovodi do neugodnog okusa i teksture'.

Kečap: Proizvođač kečapa, Heinz, nedavno je objavio da se kečap uvijek treba držati u hladnjaku. Akademija za prehranu i dijetetiku primijetila je da će ohlađeni kečap trajati i do šest mjeseci: 'Dok će njegov visok sadržaj kiseline uništiti većinu bakterija, niske temperature pomažu u održavanju okusa i svježine'.

Integralno pšenično brašno: Stavke od cjelovitog zrna pšenice, poput brašna, mogu postati vrlo zahtjevne za rukovanje, kažu stručnjaci. 'Nažalost, okus cjelovitih žitarica počinje nestajati nakon što se žitarice samelju. A bez posebne brige, brašno od cjelovitih žitarica može postati u najboljem slučaju bljutavo, a kako vrijeme prolazi gorko', navodi King Arthur Baking Company na svojoj web stranici, 'Što je hladnije i tamnije okruženje za skladištenje, to će brašno od cjelovitog zrna duže trajati. Toplina i svjetlost povećavaju brzinu oksidacije, pa je skladištenje u zamrzivaču idealno'.

Maslac: Iako Uprava za hranu i lijekove izvješćuje da je ostavljanje maslaca i margarina na sobnoj temperaturi tehnički sigurno, to gotovo jamči da će užegnuti. 'Margarin se može razdvojiti na ulje ili vodu i krutine ako se ne drži u hladnjaku, iako će biti siguran', prema FDA.