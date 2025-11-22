Ovi horoskopski znakovi uvijek moraju biti u centru pažnje: Napravit će sve da budu primijećeni
Svi volimo malo pažnje tu i tamo, ali neki horoskopski znakovi doslovno cvjetaju pod svjetlima reflektora. Dok jedni prirodno preuzimaju glavnu ulogu u svakoj prostoriji, drugi radije rade u pozadini, bez potrebe za pljeskom i pažnjom, piše Vogue India. Gdje ste vi u toj priči? Donosimo ljestvicu znakova koji najviše traže pažnju — od onih koji blistaju na pozornici do onih koji radije ostaju u backstageu.