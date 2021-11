'Otkrila sam da me suprug vara jer me slučajno nazvao tijekom seksa s bivšom ženom'

- Čula sam strastveno stenjanje žene kada sam nedavno nazvala muža na posao. Kada sam ga pitala o tome, rekao je kako je to sigurno bio zvuk s radija, ali činio mi se nervozan i čudan. Imam osjećaj kao da je započeo aferu sa svojom bivšom ženom - napisala je jedna žena za The Sun.

U braku su već 12 godina, ali ovo je njemu drugi brak. Njegova bivša žena uvijek se miješala u njihov odnos i izmišljala izlike da vidi svog bivšeg supruga. Isprva je mislila da zamišlja da oni imaju aferu, ali postala je sigurna u to kada ju je suprug slučajno nazvao te je ona u pozadini čula zvuk seksa.

- Moj muž je došao doma 30 minuta kasnije, rekavši da je bio kasno na poslu kako bi sredio neke probleme. Otišao je pod tuš i ostavio mobitel sa strane, pa sam brzo pregledala njegove poruke. Vidjela sam poruke njegovoj bivšoj, u kojima joj je govorio da je još uvijek voli. Kada je sišao, vikala sam da ode iz kuće, ali je odbio, govoreći: “To je moja kuća. Ne idem nikamo.” Sada je tako hladan prema meni. Preselila sam se u drugu sobu, ali on se ne trudi razgovarati. Ostavila bih ga, ali imam dvije mačke koje obožavam i ne mogu ih ostaviti - nastavila je.

- Možda postoji objašnjenje za ono što ste mislili da ste čuli, ali on vam ga očito ne želi reći. Prije nego što se ovo dogodilo, jeste li se dobro slagali? Jeste li uživali u kvalitetnom zajedničkom druženju? Jeste li imali dobar seksualni život? Možda će biti ljut što ste mu provjerili mobitel pa nemojte to spominjati, već mu objasnite da ne možete živjeti ovako. To je jadno za vas oboje. Recite mu da ćete pronaći neko savjetovanje koje će vam pomoći da odlučite kako ćete krenuti odavde i potaknite ga da vam se pridruži - odgovorila joj je Deidre.

