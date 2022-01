Otkazala vjenčanje jer ju je zaručnik prevario, a onda prodala obiteljski zaručnički prsten: Je li pretjerala?

Nedavno je jedna anonimna 27-godišnjakinja na Redditu podijelila kako ju je zaručnik prevario s bivšom djevojkom, zbog čega je otkazala vjenčanje i prodala prsten koji joj je poklonio, a koji je bio dio njegovog obiteljskog naslijeđa.

Naime budući da je vjenčanje trebalo biti za samo desetak dana, mladenka je morala platiti više od 130.000 kn (oko 15.000 funti) troškova zakazane svadbe, a bivši joj je prvo pristao u tome pomoći, no kasnije se predomislio rekavši kako to više "nije njegov problem"...

- Zaprosio me s prstenom koji je pripadao njegovoj prabaki i koji je vrijedio 165.600 kuna (25.000 dolara), a kad smo otkazali vjenčanje tražio ga je natrag ali nismo uspjeli dogovoriti kad da po njega dođe - ispričala je.

Budući da se, kaže, nije htjela zaduživati, rekla mu je da će prodati prsten ako joj ne pomogne s troškovima, no on je tad počeo ignorirati njene pozive i poruke.

- Nije mi odgovarao ali mi je zajednički prijatelj rekao da je sve pročitao i komentirao kako ga "nije briga kako ću ja to platiti i kako sigurno neću prodati njegov prsten jer nisam takva" - požalila se, pa je zajedničkog prijatelja zamolila da mu kaže da će to napraviti ako joj se ne javi u roku od 24 sata.

Nije se, priča, javio, pa je sljedeći dan online prodala prsten i poslala mu poruku da je to napravila i da ju nije trebao tako podcijeniti.

- Počeo je psovati govoreći da ga nisam uplašila i da će kasnije doći po prsten i došao je pa sam mu pokazala račun - ispričala je, nakon čega ju je on, kaže, počeo vrijeđati.

- Mnogi članovi moje obitelji misle da sam pretjerala i da nisam trebala ići u takve ekstreme jer će on prsten teško vratiti, ako uopće uspije - kaže ona, no korisnici Reddita nisu mislili da je pretjerala, prenosi The Sun.

- Ako ne želiš izgubiti vrijedno obiteljsko naslijeđe, nemoj ga dati nekome i onda ga prevariti.- napisao je jedan od njih, a s njim su se gotovo svi složili.

