Otkazala je vjenčanje nakon što je saznala zaručnikovu tajnu: 'Kupio je kuću, ali ne sa mnom'

Iako se u vezi obično očekuje otvorenost i povjerenje, mnogi ljudi skrivaju određene tajne od svojih zaručnika. Razlozi za to mogu biti različiti. Tako je jedna žena otkazala svoje vjenčanje nakon što je otkrila tajnu koju ju je zaručnik skrivao od nje. 28-godišnja žena podijelila je na Redditu da je sa svojim 30-godišnjim zaručnikom pet godina i da su planirali vjenčanje ove jeseni, piše New York Post.

Objasnila je da su njih dvoje proveli godine planirajući život zajedno, uključujući kupovinu zajedničke kuće u kojoj će izgraditi dom za svoju buduću djecu. "O tome se se puno pričalo“, naglasila je. No, činilo se da njezin zaručnik ipak razmišlja o svojoj budućnosti, ali s nekim drugim.

"Ispostavilo se da je već kupio kuću. Ali ne sa mnom, već s vlastitom mamom. Čak mi nije ni ni rekao da je tražio kuću", napisala je žena. Njezina buduća svekrva pronašla je "savršeno mjesto" i uvjerila je svog sina da ga podijeli s njom jer ona više nije htjela biti u najmu. "Tako da sada, umjesto da planiramo svoju budućnost zajedno, on je financijski vezan za svoju majku, koja će tamo živjeti stalno", objasnila je.

Kada ga je zaručnika pitala o tome, tada joj je je rekao da se može useliti kod svoje buduće svekrve. "Kada sam ga pitala gdje se ja uklapam u to, rekao je: 'Pa možeš se i ti useliti, naravno!'. Kao da bih trebala biti oduševljena što ću živjeti u kući koju je izabrala njegova majka, koju ona djelomično posjeduje i koja će biti tu cijelo vrijeme", napisala je 28-godišnjakinja.

Nekoliko trenutaka kasnije, budući mladoženja se branio te je svoju odluku opravdavao time što je odgovornost prebacio na zaručnicu. "Također je priznao da je to učinio zato što sam predugo štedjela, a njegova mama mu je ponudila brži način da nešto posjeduje", rekla je. Žena je bila šokirana i ljuta njegovim ponašanjem te mu je rekla da joj treba prostora, a zatim je raskinula zaruke.

"Što sam više razmišljala o tome, to sam više shvaćala da se ne mogu udati za nekoga tko misli da je ovo normalno. Tako da sam otkazala vjenčanje", priznala je. Zaručnikova obitelj neprestano ju je zvala nakon te odluke te su joj govorili da je dramatična i da pretjerano reagira. Inzistirali su da je to "samo kuća" i da par i dalje može živjeti zajedno. Čak su i roditelji 28-godišnjakinje rekli da je otkazivanje vjenčanja ekstremno. No, komentatori objave na Redditu složili su se sa ženom da je to ogromna crvena zastavica.

"Nije samo kupio kuću. Izgradio je cijelu budućnost sa svojom mamom, a tebe je izostavio. To nije pogreška, to je svjesna odluka da nju stavi na prvo mjesto. Činjenica da je mislio da ćeš se samo useliti kao gost u dom koji kontrolira njegova majka? Apsolutno nepoštovanje", napisala je jedna osoba. I druga korisnica se složila da ju je zaručnik stavio na drugo mjesto. "Ono što je najgore je to što se pobrinuo za sebe kada je riječ o imovini", istaknula je.

"Nije riječ samo o vjenčanju. Riječ je o životu koji ćeš živjeti s njim. Ako on uvijek stavlja svoju majku na prvo mjesto ili donosi važne odluke poput ove bez tebe, to će izazvati puno sukoba. I nije to samo kuća, kupnja kuće s njom znači da neće moći kupiti kuću sa svojom ženom još neko vrijeme", napisao je jedan korisnik. "Izbjegla si najveći metak na svijetu“, zaključio je drugi.

