Ostavila je posao učiteljice i zaposlila se u lancu trgovina: 'Sretnija sam i računi su mi plaćeni na vrijeme!'

Nakon dvije godine premišljanja i vaganja dobrih i loših strana rada u američkom školskom sustavu, 30-godišnja Maggie Perkins dala je otkaz na poslu učiteljice u osnovnoj školi na Floridi i zaposlila se u lancu trgovina Costco. Uvjeti u školi, kaže ona, bili su jako loši, a iako je imala dovoljno strasti za taj posao, stalno je bila iscrpljena jer je pet godina za malu plaću radila i do 60 sati tjedno. Tijekom svoje karijere u školstvu Perkins je predavala u javnim i u privatnim školama u državama Georgiji i Floridi, a podučavala je učenike od šestih razreda do kraja osnovne. Sada kada radi u lokalnom Costcou kaže da je mnogo mirnija i sretnija nego dok je radila s djecom, ali i da puno bolje živi...

"Trenutno sjedim u uredu i imam radno vrijeme koje mi mnogo više odgovara", ispričala je za Insider Perkins koja je godinama, uz dvoje vlastite od 4 i 5 godina, brinula i o djeci iz svojih razreda. A onda je, kaže, jednog dana shvatila da još nema ni 30 godina, a da je već previše umorna i iscrpljena od posla u koji se maksimalno davala, te da od toga što radi jedva ima za osnovne potrebe svoje četveročlane obitelji.

"Budući da sam odrasla pokraj Costcoa, oduvijek sam znala da tamo dobro tretiraju zaposlenike i da im je kvalitetu života prilično visoka. Zato sam se, kad se u mom gradu počeo graditi novi Costco, odmah javila za posao", ispričala je, a svoju je priču podijelila i na TikToku gdje je, od kada ga je objavila u prosincu prošle godine, njen video prikupio više od 4 milijuna pregleda.

"Uopće mi ne nedostaje posao učiteljice jer je to bilo puko preživljavanje", rekla je. "Tempo radnog života mi je sada puno bolji i nisam stalno bolesna i iscrpljena kako sam bila dok sam radila u školi", kaže. Ovo joj je, priča, bila i prva godina bez dugačkog zimskog odmora, no to joj uopće nije nedostajalo. "Kad sam bila učiteljica, zimske sam praznike uglavnom koristila da se oporavim i uđem zdrava u sljedeći semestar".

“Uopće mi ne nedostaje posao učiteljice jer je to bilo puko preživljavanje”, rekla je. "Tempo radnog života mi je sada puno bolji i nisam stalno bolesna i iscrpljena kako sam bila dok sam radila u školi", kaže. Ovo joj je, priča, bila i prva godina bez dugačkog zimskog odmora, no to joj uopće nije nedostajalo. "Kad sam bila učiteljica, zimske sam praznike uglavnom koristila da se oporavim i uđem zdrava u sljedeći semestar".

Perkins kaže i da je zaista voljela biti učiteljica i da je uživala u radu s djecom, a imala je plan da se i sama vrati 'u klupu' i da doktorira na Sveučilištu u Georgiji. Ipak, sada je trenutno, tvrdi, zadovoljna s poslom koji radi i usredotočena na trenutnu karijeru pa joj ni doktorat više nije bitan. “Moja strast za podučavanjem djece nije mi mogla platiti račune pa sam često kasnila i dobivala opomene, a nije mi ni pomogla da noću dobro spavam", zaključila je.

