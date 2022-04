'Osjećam se tako krivo jer sam spavao s djevojkom mog najboljeg prijatelja'

Ja sam 28-godišnji muškarac i spavao sam s djevojkom od najboljeg prijatelja. Dogodilo se samo jednom i oboje smo kasnije požalili, iako je tada bilo jako zabavno, napisao je jedan muškarac za Mirror.

Nije bilo planirano; pitala ga je hoće li doći i provjeriti njezin auto jer je mislila da joj je pukla guma, a njezin dečko je bio na momačkoj zabavi. Ostao je na ručku, popili su nekoliko pića i kad je odlazio, ona ga je na vratima poljubila za rastanak.

– Jedno je vodilo do drugog i završili smo u krevetu, a ja sam ostao prespavati. Sljedećeg jutra razgovarali smo o tome i odlučili da to više nećemo činiti. Često se viđam s njezinim dečkom i on mi je godinama već najbolji prijatelj, a nalazimo se i u četvero s našim djevojkama koje se također jako dobro slažu. Ne želim da se naša prijateljstva mijenjaju i ne želim se posvađati s njim – nastavio je.

– Ako mu ne kažete ili on ne sazna, i dalje ćete oboje znati što ste učinili, tako da mislim da će to ionako utjecati na dinamiku grupe. Problem s ovim je što mislim da nikada ne možete biti stvarno sigurni da on neće saznati. Što ako njegova djevojka to izgovori u bijesu sljedeći put kada se posvađaju? Mislim da vjerojatno znate da tad više nebiste bili prijatelji – počela je svoj odgovor stručnjakinja Coleen Nolan.

– Je li uvijek postajala privlačnost između vas? Nekako se nadam da je jest jer ste inače riskirali važno prijateljstvo za noć besmislenog seksa. Također, možda razmislite o vlastitoj djevojci i što to znači za vašu vezu. Jer, koliko vidim, čini se da ste više zabrinuti za svog prijatelja... – zaključila je.

