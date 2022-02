'Osjećam se krivo jer je moj ljubavnik gotovo istih godina kao moj sin'

– Izlazim sa prekrasnim mlađim muškarcem. Smiješan je, super izgleda i čini me tako sretnom, ali kad sam s njim osjećam se krivim. Naime, on je istih godina kao i moj sin jedinac. Nisam tražila mlađeg muškarca do danas, ali sam se s njim spojila kad smo se prije šest mjeseci upoznali na internetu – napisala je jedna žena za The Sun.

Ona ima 47, a on 26 godina. Bila je iznenađena kada ju je pitao želi li izaći s njim, ali ju je najbolja prijateljica nagovorila da prihvati, inzistirajući da je “život je prekratak”. Od tada su zajedno i osjeća se neizmjerno sretna. Iako zna sa su u različitim fazama života, to je najlakša veza bez stresa u kojoj je ikada bila.

– Imamo odličan seksualni život i on voli moje samopouzdanje, često komentirajući da su žene njegovih godina previše nesigurne. Ali ponekad se osjećam krivo, pogotovo nakon što smo imali seks. Glavni razlog je to što moj sin, ima 24 godine, skoro istih godina kao i moj dečko, i to mi je nekako pogrešno. Ne znam bi li naša veza mogla igdje krenuti, ali bojim se da ću uskoro morati reći svom sinu – nastavila je.

– Ne radite ništa loše. Ako uživate u međusobnom društvu i nitko drugi nije povrijeđen, nema razloga zašto svoju sreću ne biste podijelili s drugima. Želite podršku svog sina pa mu recite o vašoj vezi. Čuvanje tajni samo će povećati vaš osjećaj krivnje, a osim toga, nemate što skrivati. Velike promjene u obiteljima nikad nisu lake. Ne pokušavajte osvijetliti situaciju ako je vaš sin uznemiren ili ga osuđivati ​​zbog njegove reakcije. Vrijeme će mu pomoći da se navikne i željet će da budete sretni – odgovorila joj je Deidre.

