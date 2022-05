'Osjećam se glupo jer sam ponovno u vezi s bivšim dečkom nakon što je dobio sina s drugom ženom'

– Prije otprilike tri godine ostavila sam svog dugogodišnjeg dečka nakon što sam saznala da je imao aferu i da mu je ljubavnica trudna. Afera nije bila potpuno iznenađenje, ali sam bila stvarno šokirana trudnoćom i nisam mislila da ću moći dalje raditi na vezi, pa smo prekinuli – napisala je jedna djevojka za Mirror.

Njezin bivši dečko tada je završio i stvar s drugom ženom, ali ima vezu sa sinom i koliko vidi, dobar je tata pun ljubavi. Susreli su se prije nekoliko tjedana i od tada razgovaraju i povremeno se sastaju. Oboje su slobodni i njihov je razgovor doveo do toga da pokušaju ponovno biti u vezi.

– Nedostajao mi je i nikad ga nisam prestala voljeti. Jednostavno mrzim što je učinio meni i našoj vezi. Pristala sam pokušati i polako, ali već brinem o svojoj odluci. Zapravo, osjećam se toliko glupo što sam ga uzela natrag da nisam rekla nikome. Ima li naša veza šanse ili da sam luda što sam pristala na ponovni pokušaj? – pitala je stručnjakinju.

– On vam mora dokazati da je vrijedan vašeg povjerenja. Nije prvi put da vara, pa mislim da se s time treba pozabaviti. On mora shvatiti da nema više šansi, a vi se morate dovoljno poštivati ​​da to očekujete od njega. Što se drugih ljudi tiče, sigurna sam da će većina vaših prijatelja i voljenih biti zabrinuta za vas, ali to nije njihov život i sve što možete učiniti je objasniti da mu želite dati još jednu priliku. Pravi prijatelj će poštovati vaš izbor, čak i ako se ne slaže s njim, i biti uz vas ako ne uspije. Trebat će vremena i truda da se stvari obnove, uz to morate uzeti u obzir i njegovog sina. Zakoračiti u ulogu pomajke i nositi se s drugom ženom bit će izazov – odgovorila joj je Coleen Nolan.

