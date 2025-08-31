Olakšajte mu vruće dane: Ovo voće i povrće možete podijeliti sa svojim kućnim ljubimcem
Ljeto donosi visoke temperature ne samo nama, već i našim kućnim ljubimcima. Vrućina može biti vrlo neugodna i potencijalno opasna za pse i mačke, stoga je važno pronaći sigurne načine za njihovo rashlađivanje. Jedan od prirodnih i ukusnih načina je davanje svježeg voća i povrća, no ključ je znati koje namirnice su sigurne za njih da bi uživali u osvježavajućim zalogajima bez ikakvog rizika po zdravlje. Određene namirnice mogu im pomoći da ostanu hidrirani, a istovremeno im pružiti vrijedne hranjive tvari, prema riječima stručnjaka. Baš kao i ljudi, psi mogu uživati u raznom voću bogatom vitaminima, poput jabuka i kivija.
Međutim, vlasnicima pasa se savjetuje da obrate pozornost na nekoliko čimbenika prije uvođenja novih proizvoda u prehranu svojih voljenih životinja, uključujući i to jesu li ikada davali svom ljubimcu određenu vrstu voća ili povrća, piše Daily Express. Helen Webb, glasnogovornica brenda dodataka prehrani za pse YuMOVE, rekla je da biste trebali razgovarati s veterinarom prije uvođenja nove hrane, osobito ako vaš pas ima posebne prehrambene potrebe. Također biste svom ljubimcu trebali ponuditi pseću hranu u hladnije doba dana, obično oko ranog jutra i kasne večeri. Nemojte ju dulje vremena ostavljati vani jer vrućina može uzrokovati kvarenje hrane.
Jabuke: Jabuke su bogate vitaminima A i C te dijetalnim vlaknima, što je izvrsno za pse. Obavezno ih temeljito operite, uklonite sjemenke jer bi mogle uzrokovati gušenje i narežite ih na komadiće veličine zalogaja da bi vaš pas mogao uživati u njima.
Naranče: Jedna ili dvije kriške naranče mogu biti izvrsna ljetna poslastica za vašeg psa. Bogate su vitaminom C i mogu pružiti zdrav energetski poticaj, što ih čini savršenim zalogajem tijekom šetnji. Samo pazite da prije davanja uklonite sve sjemenke.
Kivi: Ovo tropsko voće ima visok udio vode i vaš pas može uživati u njemu. Međutim, prvo morate ukloniti koru i košticu jer jedenje kore može uzrokovati želučane tegobe. Kivi je također bogat vlaknima, stoga svog ljubimca hranite u malim količinama.
Borovnice: Borovnice su niskokalorična poslastica puna vlakana i vitamina C i K. Većina bobičastog voća sadrži antioksidanse i fitokemikalije, što je izvrsno za pse. Radi sigurnosti, držite se borovnica, malina i jagoda kao sezonskih voćnih poslastica za svog psa, ali ih hranite umjereno.
Mango: Prepun vitamina A, C i E, mango je još jedna ukusna, niskokalorična grickalica u kojoj vaš pas može uživati tijekom ljeta. Bogat je i prirodnim šećerima, pa ga je najbolje davati psu u malim količinama.
Krastavci: Zamislite krastavce kao povrtnu verziju lubenice. Sastoje se od oko 95 posto vode, pa su krastavci odličan način da pomognete svom psu da bude rashlađen i hidriran tijekom vrućeg vremena. Temeljito ih operite i narežite na tanke komadiće veličine zalogaja. Ako vaš pas ima osjetljiv želudac, razmislite o guljenju kožice jer je može biti malo teže probaviti.
Zeleni grah: Bogat vitaminom K i vitaminom C, zeleni grah je izvrstan niskokalorični međuobrok za svakog psa koji mora skinuti kilograme. Poslužite mu ga ohlađenog za osvježavajuću hrskavost u kojoj će vaš pas uživati. Osim što je super izbor za grickanje, zeleni grah je odličan dodatak uravnoteženom obroku.
Mrkva: Mrkva je bogata vitaminima A i C, topljivim i netopljivim vlaknima, kalijem i beta-karotenom. Osim toga, može se skuhati ili poslužiti sirova, a predstavlja izvrstan hrskavi zalogaj koji može pomoći u četkanju zubi da bi se uklonili plak i kamenac. Samo pazite da ih narežete na komadiće za žvakanje.
Kuhani krumpir: Vaš pas može uživati u maloj količini običnog, kuhanog krumpira kao povremenoj poslastici. Preporučuje se oko jedna do dvije čajne žličice za male pse i do jedne do dvije žlice za veće pse. Međutim, nemojte ih davati svom psu ako su kuhani u soli jer previše natrija može biti štetno za zdravlje vašeg psa i može uzrokovati dehidraciju.
Tikvice: Tikvice su jedno od najboljeg povrća koje psi mogu konzumirati. Pružaju esencijalne hranjive tvari poput vitamina A, C i B6, mogu se davati kuhane ili sirove i izvrsne su za njihovo probavno zdravlje.