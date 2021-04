Oduševio svojom prosidbom: Kupio čak pet prstena kako bi djevojka sama mogla izabrati najljepši

Ranije ovog mjeseca William Hunn zaprosio je Brittney Miller nakon romantične vožnje helikopterom, spustivši se na jedno koljeno i poklonivši joj pet različitih dijamantnih prstena na izbor. Video i fotografije njegove prosidbe su postale viralne, a Brittney ga ne prestaje hvaliti, prenosi Daily Mail.

Brittney se 4. travnja ukrcala u helikopter s Williamom, misleći da se posebno voze na degustaciju vina. No, ubrzo su se spustili na krov u centru Atlante, gdje ju je William iznenadio nevjerojatnom prosidbom.

- Mislio sam da znam što je ljubav dok se nisi vratila u moj život. Ne samo da si mi pomogla shvatiti da ne želim živjeti bez tebe, već shvaćam da ne mogu živjeti bez tebe. Moram te imati. I ostatak svog života moram provesti s tobom - rekao joj je William te ponudio pet prstenova kako bi izabrala onaj koji joj se najviše sviđa.

Prosidbu zamalo zasjenila nezgoda, reakcija budućeg mladoženje postala je hit:

Brittney je na kraju odabrala kamen pravokutnog reza. Iako joj je William dao na izbor pet prstenova, znao je cijelo vrijeme da će odabrati upravo taj. Zapravo je tjednima prije prosidbe snimio nekoliko videozapisa u kojima drži upravo taj prsten iza njezinih leđa, što ona uopće nije znala.

- Imala sam navalu toliko emocija, dok sam i dalje pokušavala shvatiti kako je sve to izveo, a da ja nisam znala. Nakon što sam rekla da, skočili smo natrag u helikopter, provozali se gradom i vratili na aerodrom. No, Will je potajno planirao nešto drugo - rekla je Brittney.

Ubrzo su stigli u kuću njene tete, gdje su ih čekale obje obitelji, potajno su došli kako bi proslavili s njima.

- Vožnja helikopterom, izbor od pet prstenova i još proslava s našom obitelji? Ovo je bio stvarno nevjerojatan potez - rekla je Brittney te dodala kako joj je William preradio jedno nezaboravno iskustvo.

