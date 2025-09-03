Naši Portali
Vukovarsko-srijemska županija

Održivost nije trend. To je stara slavonska navika

Vukovarsko-srijemska županija
VL
03.09.2025.
u 16:51

Jednostavno. Autentično. U srcu Slavonije i Srijema.

Vukovarsko-srijemska županija, smještena na istoku Hrvatske, prava je riznica kulturne baštine, netaknute prirode i autentičnih doživljaja. Ono što ovo područje čini posebnim nije samo bogata povijest i gostoljubivost ljudi, već i snažna predanost održivosti – brizi za okoliš, lokalnu zajednicu i buduće generacije. Upravo zbog predanosti očuvanju okoliša i stvaranju održivog turističkog proizvoda, Vukovarsko-srijemska županija ponosna je dobitnica srebrnog priznanja „Green Destinations“, prestižnog međunarodnog priznanja koje nagrađuje destinacije što aktivno rade na održivosti i kvaliteti života lokalnog stanovništva.

Vukovarsko-srijemska županija
Foto: Vedran Čuljak (Arhiva TZ VSŽ)

Putovanje u skladu s prirodom

Turisti ovdje mogu uživati u šetnjama kroz netaknute šume Spačvanskog bazena, jednog od najvećih kompleksa hrastovih šuma u Europi, ili plovidbi rijekama Dunav, Bosut, Spačva koje povezuju ljude i kulture. Posebna pažnja posvećena je očuvanju prirodnih resursa – od održivog gospodarenja šumama do razvoja ekoturizma, koji gostima pruža jedinstven doživljaj prirode bez narušavanja njezine ravnoteže.

Vukovarsko-srijemska županija
Foto: Ana Pinjuh (Arhiva TZ VSŽ)

Lokalni okusi – održiva gastronomija

Na seoskim gospodarstvima i u restoranima možete kušati tradicionalna jela pripremljena od lokalnih, sezonskih namirnica. Time se podržava održiva poljoprivreda i potiče očuvanje autohtonih sorti i recepata. Okus fiša ili domaćih kolača pripremljenih po starim receptima pravo je putovanje kroz vrijeme i tradiciju ovoga kraja. 

Korijenima prošlosti u susret budućnosti

Šetnja uz moćni Dunav Vukovarom, prolazak baroknim središtem, pogled s Vodotornja čine doživljaj grada potpunim, a predah uz domaće Vukovarsko pivo ili posjet jedinstvenom Muzeju vučedolske kulture nezaboravnim.

Vukovarsko-srijemska županija
Foto: Ana Pinjuh (Arhiva TZ VSŽ)

Nedaleko, u Vinkovcima, svakodnevicu oblikuju kavice na Korzu, Gradski muzej s najstarijim indoeuropskim kalendarom Orionom te šetnja uz mirni Bosut. Selfie pored spomenika Ivanu I Mariji Kozarac dio je obavezne gradske šetnje. U Županji pak vrijedi doživjeti duh prošlosti u starom Graničarskom čardaku. 

Seoska idila nudi opuštanje u prirodi: Šumarski muzej u Bošnjacima otkriva bogatu tradiciju šumarstva, adrenalinski parkovi u Vukovaru i Andrijaševcima pružaju uzbuđenje, a bicikliranje kroz šorove, polja i šume ili planinarenje Fruškom gorom povezuje posjetitelje s krajolikom. Spoj kretanja u prirodi i učuvanja kulturno – povijesne baštine i okoliša, posjetitelje podsjeća koliko su zdravlje i održivost neraskidivo povezani. 

Vukovarsko-srijemska županija
Foto: Ana Pinjuh (Arhiva TZ VSŽ)

Putovanje s dodirom odgovornosti

Ovdje se održivost ne promatra kao trend, već kao način života. Posjetitelji koji biraju Vukovarsko-srijemsku županiju mogu biti sigurni da svojim boravkom podržavaju lokalne proizvođače, čuvaju prirodu i doprinose očuvanju bogate baštine. Osim toga, u županiji se nalaze i certificirani „Good Travel Seal“ objekti, što dodatno potvrđuje da turisti ovdje mogu boraviti u skladu s najvišim ekološkim i društveno odgovornim standardima.

Dođite i otkrijte Srijem i Slavoniju – mjesto gdje održivost i autentičnost idu ruku pod ruku. 

Vukovarsko-srijemska županija

