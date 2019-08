Odlučio ju je zaprositi na neoubičajen način, a mnogima je nešto drugo zapelo za oko

Posljednje vrijeme mnogi razbijaju glavu mjesecima na koji način, što originalnije, zaprositi djevojku ili dečka. Da mašta zaista nema granica pokazalo se nebrojeno puno puta, a ipak, neki nas postupci još uvijek mogu iznenaditi...

Jedan je muškarac na valu kritika korisnika društevnih mreža nakon što je njegova zaručnica objavila fotografiju tosta s kojim je odlučio zaprositi svoju voljenu djevojku. Maštovito, nema što, ali mnogima je nešto zapelo za oko...

Foto: Facebook Foto: Facebook

Muškarac je senfom "napisao" na tostu: I love. Will you merry me? U prijevodu, "ja volim. Hoćeš li se udati za mene?"

I upravo to "ja volim" mnogi su komentirali kao veliku pogrešku.

"Čovječe, što voliš, koga voliš, kako si mogao to staviti tako? "

Drugima je zasmetalo što je tako bitnu odluku u životu odlučio "ovjekovječiti" tostom i senfom.

Objava prosidbe senfom na Twitteru je brzo prikupila 2,000 lajkova i mnoštvo komentara onih koji ovaj potez muškarca smatraju ni manje ni više nego - čudnim!