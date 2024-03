Odlučila je nekome pokloniti svoje cijelo vjenčanje, a razlog slama srce: 'Ne želim novac već samo nekoga usrećiti'

Vjenčanje je mnogima jedan od najljepših dana u životu, a sve što mladenci žele je kraj sebe imati svog partnera i ljude do kojih im je stalo. No, ponekad stvari u životu krenu po krivu i dogode se neke sasvim neočekivane i grozne stvari.

Tako je jedna mladenka u Facebook grupi Tvornica vjenčanja, podijelila tužnu objavu u kojoj je napisala da poklanja sve što je mladencima potrebno za vjenčanje, od sale, glazbe i balona, pa sve do jela i razno raznih ukrasa.

VEZANI ČLANCI:

Naime, djevojci je preminuo zaručnik, a sve što želi je usrećiti jedan par i to sasvim besplatno. "Drage moje buduće mladenke radi moje novonastale situacije gdje mi je preminuo zaručnik poklanjam sve što se tiče samog čina vjenčanja nemam jedino pozivnice, a i zahvalnice su personalizirane tako da ni njih ne mogu pokloniti. Poklanjam salu Heart by Lido u Zgrebu", napisala je u objavi u grupi.

Dodala je da se novac koji je bio namijenjen njoj i njezinom pokojnom zaručniku dugo skupljao, a budući da su oni i inače zajedno imali naviku pomagati potrebitima, to želi pokloniti nekome od srca. "Znam da ovaj čin da mi netko sufinancira svatove neće vratiti mog voljenog, pa zato to želim pokloniti. Voljela bi da to budu Petra i Dorijan, ali ako se takvi ne pronađu može biti i bilo tko drugi", pisalo je. Na kraju objave je zaključila: "Volite se svakoga dana kao da sutra ne postoji."

Evo što je mladenka sve odlučila pokloniti:

grupa Dalmatino

vjenčanicu

Slastičarnica Vincek (radi svadbenu tortu)

Balone svijetlo plave kao i mašne

obruč s balonima

Dobrodošli mladenci; plavo zlatne boje datum 10. 08. 2024. ( iako je na platnu i naš datum upoznavanja, zaruka to se može maknuti jer je na kopčanje nekakvo)

Čaše gdje piše Dorijan i Petra, kum kuma i roditelji..

Revere

Platno na kojem su drvena srca i može se svaki gost upisati ili upisati neku želju

Foto kutak u sali

Animator za djecu od 20 h do jutra

U salu se dolazi oko 19.30 cca i na ulazu je zdravica s domaćim likerima (dovoljno jakim da izdržite cijelu noć)

Hladno predjelo, juha, glavno jelo, sve cijeli slijed zapravo

Vatromet u ponoć

Pogledajte kako izgleda masovno vjenčanje u Indiji: 'U grupnoj ceremoniji se vjenčalo 129 parova'