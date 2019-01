Odličan rezultat Adventa u Rabu

Najljepši otočni advent i ove se godine pokazao izuzetno popularnim, kako među domaćim stanovništvom, tako i među turistima koji su za blagdanski odmor odabrali upravo Rab.

Od 24. prosinca 2018. do 2. siječnja 2019. ostvareno je više od 1000 dolazaka što je povećanje od 213 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Također, u istom je periodu Rab zabilježio 4500 noćenja, što je porast od 95 posto, a najveći broj noćenja zabilježili su gosti iz Austrije, Hrvatske Švicarske, Njemačke i Slovenije.

Najljepši otočni advent tako je potvrdio da je, uz poznatu Rabsku fjeru, postao motivom dolaska na otok. „Nakon Rabske fjere, Najljepši otočni advent, manifestacija je koja je nama organizatorima vjerojatno i najdraža. U nju je uloženo puno truda i vremena te nas izuzetno veseli kada vidimo uspjeh ovakvog projekta koji je produžio posezonu. Također, izuzetno smo zadovoljni i ponosni na ukupan rezultat godine. Naime, grad Rab je sveukupno ostvario 1.462.379 noćenja, ostvarivši i milijunto noćenje na području grada 13. kolovoza, jedan dan ranije nego lani. Sezona je gotovo na razini rekordne lanjske, ali ipak s 1 posto više noćenja.” , istaknula je direktorica Turističke zajednice grada raba Raba Ivana Matušan.

Primarni cilj projekta Najljepši otočni advent od njegovog začetka bilo je obogaćivanje društvenog života na otoku tijekom božićno–novogodišnjih blagdana, kao i buđenje povijesne gradske jezgre. Također, ostvaren je i cilj privlačenja gostiju na Rab nuđenjem novog, kvalitetno osmišljenog turističkog proizvoda, a najbolji dokaz je činjenica kako su svoja vrata nakon dugog perioda otvorila čak četiri hotela: Valamar Imperial, Valamar Padova, hotel International i hotel Ville Arbia.

Foto: Promo

Na čitav projekt osvrnuo se i gradonačelnik Grada Raba Nikola Grgurić: „Budući da smo prije četiri godine s ovim projektom krenuli od nule, iz godine u godinu nastojimo poboljšati kvalitetu i programa i vizualnog doživljaja povijesne gradske jezgre, a rezultati su i više nego zadovoljavajući. Od srca zahvaljujem svim izvođačima što su svojom profesionalnošću opravdali sva naša očekivanja, hvala svim klubovima, udrugama, društvima i institucijama koje su pored Dundova i glavnih organizatora odradili odličan posao i opravdali posebnost našeg adventa. U narednim godinama očekujemo još veću uključenost i inicijativu potencijalnih sudionika koji će svojim angažmanom i idejama dodatno podignuti njegovu kvalitetu, a mi kao organizatori već radimo na osmišljavanju pojačanog programa koji će u većoj mjeri biti prilagođen i sve brojnijim turistima.“

Četvrto izdanje Najljepšeg otočnog adventa donio je nikad bogatiji program. Rabljane i njihove gosti tako su zabavljali popularni glazbenici Neno Belan i Fiumensi te Željko Bebek, a veliko finale i doček Nove godine obilježio je koncert Doris Dragović. Ovogodišnji zabavni program obuhvatio je i nastupe domaćih klapa i zborova te ostale atrakcije kao što su božićno-novogodišnji vlakić, žive jaslice, program na badnje jutro i brojne druge.

Osim Trga Municipium Arba, ove je godine važnu ulogu dobio je i Trg sv. Kristofora s klizalištem. Jedna od posjećenijih lokacija svakako je bio i bajkovito okićen park Dorka, mjesto tradicionalnog paljenja adventskih svijeća.

Foto: Promo

„Ovogodišnji je advent bio najljepši do sada, od dekoracija do bogatog programa što je privuklo čak i posjetitelje sa susjednih nam otoka. Zahvalila bih otočanima koji su bili uključeni u realizaciju tradicijskog dijela adventskog programa i tako pridonijeli stvaranju onog istinskog blagdanskog duha. Uz to, ove smo se godine najviše posvetili našim najmlađima. Prvi smo puta organizirali dječji party s kreativnim radionicama te novogodišnji doček u podne i reakcije su bile odlične”, napomenula je ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Rab Katarina Ribarić.

Ovogodišnji novitet svakako je i održavanje 1. Novogodišnje utrke na Rabu u organizaciji Triatlon kluba Rab koja se sastoji od četiri kilometra duge glavne utrke te dječje utrke. Time su se u adventski program uključile i sportske aktivnosti, a odličan odaziv prijavljenih natjecatelja samo je potvrda sportskog duha kojeg na prvom europskom otoku sporta ne manjka.

Spoj čitave ponude i veselih domaćina te specifičnog ambijenta “grada sa četiri zvonika“ doista je ponudio jedinstveni doživljaj Najljepšeg otočnog adventa.