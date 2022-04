Odabrani Vinska Dama i Vinski Gospodin za 2021. godinu

U prekrasnoj, novouređenoj kavani opatijskog secesijskog hotela Imperial, partnera događanja, jučer su proglašeni finalisti i pobjednici izbora Vinska Dama i Vinski Gospodin hrvatske vinske scene za 2021. godinu. Pobjedu su odnijeli gđa. Antonella Sorgo Kozlović iz Momjana i gosp. Ivan Sladić iz Plastova kraj Skradina. Na drugom su mjestu Istrijani Izabela Vitasović i Peter Poletti, a treće su mjesto osvojili Ana Peršurić Palčić iz Istre i Franjo Kolarić iz Hrastja Plešivičkog. Zanimljivo je spomenuti da sve tri kandidatkinje za Vinsku Damu dolaze iz Istre, a Vinska Gospoda iz Zagrebačke, Istarske i Šibensko-kninske županije.

Foto: Rene Karaman

Pobjednici su osvojili besplatno sudjelovanje na idućem Zadar Wine Festivalu te poklon pakete Barcaffè-a, Pietro&Pietro by Natura Tartufi, Aura destilerije, Miva galerije vina i Staklarne Rogaška. Kako bi im ovaj izbor ostao u dugom i lijepom sjećanju, dobili su na dar i drvene figure u obliku Vinske Dame i Vinskog Gospodina, dizajn mlade umjetnice Tomislave Akrap. Njihova je posebnost što su izrađene od slavonskog hrasta u bačvariji Srnec iz Nedelišća i paljene kao što se pali vinska bačva. Prisutni su uživali u suhomesnatim i mliječnim delicijama Buretić Brega i Mljekare Latus, a da slavlje bude obilježeno baš kako treba pobrinuli su se naši vinari. Za glazbeni dio bio je zadužen Tomislav Goluban, blues glazbenik i kantautor, višestruki dobitnik Porina i brončane medalje 2021. na prestižnom natjecanju Global Music Awards.

Foto: Rene Karaman

Vino, taj opojni napitak, nekad rezerviran samo za bogate, danas je postao neizostavan na svim feštama; uz njega se ljubi i glavu gubi. Tko su vinari i vinarke, koji stoje iza sjajne ponude nekih od vrhunskih hrvatskih vina te ulažu puno ljubavi i strasti u uzgoj najboljih sorti? To je pitanje zaintrigiralo Udrugu za kulturu stola G.E.T. (gastronomija, enologija, turizam) pa je 2020. godine pokrenula projekt “Vinska Dama i Vinski Gospodin”. One najbolje ravnopravno biraju publika glasanjem za svoje favorite na stranici Udruge www.get4u.hr i žiri koji ocjene šalje izravno uredništvu G.E.T. Reporta, organizatoru natjecanja. Nominirani su vinari i djelatnici vinarija prepoznati u javnosti, a ocjenjivali su se osobni stil, karizma, način komunikacije s medijima i publikom (uključujući javne nastupe), osobni pristup prezentaciji i marketing na društvenim mrežama.

Foto: Rene Karaman

Vinska Dama, Antonella Sorgo Kozlović prigodom primanja nagrade je izjavila: “Biti proglašena Vinskom Damom na ovom izboru znači posebno poštovanje i uvažavanje svega onoga što radimo, ne samo ja nego i cijela moja obitelj. Imamo veliku čast i moć biti ambasadori takve priče i pravi je užitak to prenijeti na naše goste, gdje god ih mi susretali: na sajmu vina, na posebnim eventima, na prezentacijskim večerama ili još bolje u našim domovina - vinarijama. Jer priča o vinu je priča o ljudima, priča o teritoriju i priča o tradiciji. “Izuzetno sam ponosan što je javnost prepoznala naš dugogodišnji rad, trud i njegovanje tradicije kroz ljubav prema vinu. Posebno bih želio istaknuti važnost ovog projekta za sve mlade vinare u Hrvatskoj, koji kroz ovakve susrete i podršku mogu svakodnevno nadograđivati svoje znanje i postati ambasadori hrvatskog vina u svijetu.” dodao je Vinski Gospodin Ivan Sladić.

Foto: Rene Karaman

”Željeli smo predstaviti vinare kao javne osobe koje imaju svoje pratitelje.” Pojavilo se mnogo vinskih festivala, natjecanja i uvijek je vino u prvom planu. Mi smo željeli predstaviti ljude koji proizvode ta vina u kojima vi uživate i omogućiti ljubiteljima vina da ih upoznaju i još više zavole kroz njihove ljudske kvalitete”, dodao je organizator i idejni začetnik cijelog projekta, Tomislav Stiplošek iz Udruge G.E.T.

Svim nagrađenima iskreno čestitamo i želimo puno uspjeha u promoviranju vina i vinske kulture.

Foto: Rene Karaman