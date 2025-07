Od spring soparnika uparenog s pjenušcem do tiramisua s muškatom

Ne može se reći kako Zagreb oskudijeva u gastronomskoj ponudi. Ima u metropoli različitih restorana i bistroa po svim kriterijima, međunarodnom, tipskom, tradicijskom, ali rekli bismo kako bi ponuda bila još potpunija uz više malih bistroa. Jedan takav posjetili smo u Gundulićevoj ulici, jednoj od izazovnijih kad je riječ o gastronomiji. U strogom je centru metropole, nedaleko od javnih garaža i prijevoza, ali bez mogućnosti postavljanja terase, pogotovo s obzirom na nove gradske regulacije koje su, koliko god se s njima netko ne slagao, ipak na mjestu.

Nekada je Gundulićevu ulicu obilježavala prije svega kavana Corso koju unatoč silnoj želji nije oživio pokojni gradonačelnik Bandić, pa onda i zgrada Radovan na uglu s Masarykovom, pa zgrada Stomatološkog fakulteta, nekada znana kao kuća Sachs, da ne govorimo o Evangeličkoj crkvi i župnom dvoru na uglu s Hebrangovom koju je projektirao sam Hermann Bollé... Može se slobodno reći kako je Gundulićeva jedna od povijesnih zagrebačkih ulica koja je izdržala sva ova vremena i pokušaje gentrifikacije, starije i novije. Praktički svaki njezin broj nosi potpis nekog od znamenitih arhitekata ili vlasnika.

Tako je i s brojem 13 na kojem stoji kuća Vienceslava Diettricha, sagrađena još 1872., a kasnije dograđivana i neznatno mijenjana. Danas je to upravo karakterističan dio Gundulićeve s malim lokalima pogodnim za svaku primjenu, dućane, kafiće ili čak restorane, kakav je upravo Market Street Food and Drinks. Ondje je, sjetit će se neki, mračnih 90-ih isto bio lokal, valjda se zvao Uno, a ugostiteljstvo kao djelatnost, s karakterističnim vanjskim zidnim šankovima, od tada zapravo nije prestalo. I to je dobro, jer sada je ondje jedan mali bistro koji potpisuju neka u domaćoj gastronomiji znana imena.

Fran Ćurković, koji je svojedobno bio autor adventskog hita street sarme, ovaj je bistro otvorio prije kojih pet godina i doveo chefa Gorana Stanisavljevića, Rovinjanina koji je posao učio i od Toma Gretića. Namjera još jednog Vina uz žlicu Mustafe Topčagića i Renate Cisar bila je podsjetiti na interesantnu kuhinju koja se odvija u 66 kvadrata velikom prostoru. – Tako sam se spojio i s današnjim poslovnim partnerom, upoznala nas je zajednička prijateljica. Nakon avanture s kućicom željeli smo otvoriti nešto što još u Zagrebu nije viđe no, a ako i jest, da ne košta previše. Tada sam radio u jednoj banci, bavio sam se kućicom u pauzama, a onda

mi je postalo jasno da se sve može, ali ako se ne spava. No s kućicom si mogao izgorjeti mjesec dana pa onda 11 mjeseci biti na miru, s Marketom je sve to postalo ozbiljan posao – opisuje nam Ćurković svoje gastronomske početke.

U Market se krenulo bez iskustva i znanja o vođenju restorana, praktički spletom okolnosti. – Okusi su bili uvijek tu, ideja je bila

tradicionalna hrana, ali da ne bude dosadno prezentirana. Spring soparnik ponikao je iz ideje da se napravi spring rola punjena kao soparnik, i to nam nije uspjelo. Ali stanjili smo ga i učinili hrskavim, što je dalo obol spring rolici – opisuje Ćurković prvo jelo koje smo probali te večeri. Spring soparnik doista može služiti kao zalogaj u bilo koje doba dana, iako je zamišljen prije svega kao predjelo, a poslužuje se s domaćim umakom. Mi smo ga probali uz odličan pjenušac vinarije Najman koji je puno više gastronomsko vino negoli

aperitiv. Na ovogodišnjem ocjenjivanju Decanter bilo je to s 92 boda najbolje ocijenjeno pjenušavo vino kontinentalne Hrvatske.

Čekajući domaće njoke punjene sirom probali smo i odlično istarsko maslinovo ulje Zorana Kalčića iz Vrsara, koji je zapravo hobist maslinarstva, no ulja su doista odlična, u ponudi su Buža, Leccino, Istarska bjelica i Selekcija. Svakako su posebno dobra uz sourdough kruh za koji Stanisavljevićev sous chef Filip Lacović kaže da ga imaju svaki dan, a podijelit će i starter ako ima zainteresiranih.

Zanimljive su bile i rakije Kotal koje pravi Armando Lušetić iz Cerovlja u Istri. Kičica, Kuš, Loza Barik, Ruda i Travarica prave se po staroj obiteljskoj recepturi i vrijede u svojem kraju i kao pripravci ljekovitih svojstava. I u domaćim njokima vidi se kakav pristup u Marketu gaje. – Nije nas previše zanimalo radi li netko već nešto, nego smo htjeli da ono što radimo bude zaista dobro, možda i najbolje. U tom trenutku nije bilo pristupačne ponude da se za novac koji nije pretjeran dobije ukusan i zanimljiv zalogaj – kaže Ćurković. Njoki su upravo to, vrlo su ukusni, pikantni, i sjajno su funkcionirali u paru s poznatom Šoškićevom graševinom berbe 2024. I već sada to vino daje izniman potencijal, a uz okusima bogato jelo dobiva na efektnosti.

Otvoreni raviol a la paprikaš simboliziraju nastavak te filozofije koja obuhvaća i to da Market nije klasičan restoran, te u pravilu ne podrazumijeva dugo sjedenje. – Možda to malo ubije dojam, ali u ovakvom prostoru podrazumijeva se visoka fluktuacija, ali i nemamo neke fiksne termine. Nastojimo postići visoki obrtaj, onoliko koliko to i kuhinja dopušta. Subota u doba ručka razdoblje je najveće gužve, gosti traže mjesto, znamo reći da imaju samo sat vremena, i oni se slože, dovoljno im je i samo jedno jelo koje je dovoljno za to vrijeme, odlično nakon subotnje kupnje – kaže Fran Ćurković.

Otvoreni raviol jušan je, ide prema poznatom jelu Stanisavljevićeva kraja, žgvacetu. Također je bogat okusima, a ovdje je prijedlog za sparivanje bio Galićev chardonnay 2021. Sur Lie. I to je bila jedna efektna kombinacija u kojoj je voćnost punog vina dobro

obavljala svoju ‘dužnost’ otvaranja svakog sljedećeg zalogaja koji je pak uzvraćao borbom s njegovom punoćom. Specijalitet kuće je ipak pašticada a la Market koja je i posebno napravljena, drukčije. Riječ je od dva dana kuhanoj junećoj koljenici, ne od uobičajenog buta, ali sa svim začinima kakve i inače nalazimo u dalmatinskim pašticadama. Ovo je zaista odlično jelo, za svaku preporuku, a išlo je također s provjerenom kvalitetom, cabernet sauvignonom berbe 2019. vinarije Zlatno brdo iz Zmajevca. Tu se doista nije imalo što prigovoriti, kao, uostalom, ni bilo kojem drugom paru. Pritom je većina glasala za pjenušac i soparnik, no nas je zaintrigirao desert.

Zaista odlični tiramisu dobio je neočekivano kvalitetnu pratnju u vidu rumenog muškata 2024., dakle muškat vinarije Jeruzalem Ormož koja je dio slovenske vinske grupacije Puklavec Family Wines. Vinu je zaustavljena fermentacija pa ima samo šest posto

alkohola što je bila inspiracija za šalu kako u tiramisuu ima više. Zanimljivo je i da je glavni enolog ove vinarije naš zemljak Luka Radiček, mladi stručnjak o kojem će se očito još čuti. Naš glas išao je ovom paru koji je uspio pronaći svoje mjesto nakon svih okusa koje smo te večeri probali, a zbog kojih se isplati doći u Market Street Food and Drinks.