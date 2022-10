'Očajnički želim ostaviti supruga za ljubavnika, ali trebam li mu to reći?'

– Mentalno sam se davno isključila iz svog braka i sad se trznem svaki put kad me muž pokuša dotaknuti. Očajnički ga želim ostaviti zbog svog ljubavnika, ali trebam li mu reći istinu zašto? Ja imam 39, moj suprug 42 godine i u braku smo sedam godina. On nije loš, samo je lijen. Ne trudi se ni kod kuće ni sa mnom – napisala je jedna žena za The Sun.

Nije se potrudio učiniti ništa za njihove zadnje tri godišnjice, a ona je sretna ako dobije poklon čestitku za rođendan ili Božić. Ne osjeća više ljubav prema njemu. Nema iskre ni strasti. Dakle, kada je drugi muškarac tražio njezin broj, prvo je bila polaskana, a zatim i privučena.

– On je muškarac kojeg viđam svaki dan na putu na posao. Ulazi u autobus dvije stanice poslije mene i uvijek izgleda dotjerano u svom odijelu. Prije nekoliko mjeseci sjeo je na prazno mjesto do mene. Nije rekao ni riječ, ali dok je ustao, dao mi je svoju posjetnicu. Tjedan dana kasnije, bili smo na prvom spoju. Oboje smo jedva dodirnuli hranu, zahvaljujući neprestanom razgovoru. Završili smo kod njega, s namjerom da popijemo piće za noć, ali jedna stvar vodila je drugoj i završili smo u strastvenom seksu na podu dnevne sobe – nastavila je.

Za njega bi rekla da je iskusan i samouvjeren, potpuna suprotnost njezinom mužu. Sada se nalaze više od godinu dana, i iako voli tajnovitost svega, zna da se ovo ne može nastaviti. Osim toga, želi im dati pravu priliku i on se osjeća isto. Zna da mora reći mužu da odlazi, ali pita se treba li mu reći pravi razlog odlaska.

– Vaš suprug doista zvuči kao da vašu vezu uzima zdravo za gotovo, pa nije ni čudo da ste bili u iskušenju da varate. No, budite upozoreni: nedopuštena afera uvijek će biti strastvenija od svakodnevnog obiteljskog života. Objasnite svom ljubavniku da trebate neko vrijeme kako biste donijeli konačnu odluku. Zatim razgovarajte sa svojim mužem, objasnite mu da morate ponovno zapaliti iskru između vas jer ste ozbiljno nesretni. Dajte svom braku priliku, ali ako on odbije uložiti napor, barem znate da ste pokušali – odgovorila joj je Deidre.

