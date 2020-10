Očajna žena pita psihoterapeutkinju za savjet: 'U prvoj bračnoj noći suprug je izgovorio ime druge žene'

"Moj suprug i ja vjenčali smo se na Karibima. Bilo je jako romantično i lijepo, sve dok nismo započeli svoju prvu bračnu noć. Tijekom seksa on je izgovorio ime druge žene! Provela sam ostatak večeri u kupaonici plačući.", požalila se anonimna djevojka savjetnici Deidre.



"Stalno se ispričava i tvrdi da to nije ništa značilo, ali ja znam da ima prijateljicu koja se zove tako kako je mene. Mislim da se ništa među njima ne događa, ali cijelo vrijeme mi se vrti po glavi. Bilo je grozno. Čak i kad gledam fotografije s vjenčanja sve mi se vraća."

Kaže kako je njihov seksualni život prije toga bio odličan, a sada skoro ne postoji. "On se želi pretvarati kao da se ništa nije dogodilo, a ja to ne mogu."



Deidre odgovara: "Kratki spoj u našem mozgu događa se bez ikakve logike, posebno kad smo pod pritiskom, a taj dan je zaslužan za napetost. Volite ga i on voli vas, a i ne vjerujete da vas je prevario. To je sve što je važno. Kad god pomislite na tu situaciju, počnite razmišljati o lijepim trenutcima s vjenčanja. Vratite se na početak. Držite se za ruke, ljubite, ponovno povežite kako biste vratili vatru u seks."

