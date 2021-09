Običaji na sprovodima se razlikuju od zemlje do zemlje: Pogledajte što rade u Kini, Meksiku…

U zemljama diljem Europe sprovodi uglavnom izgledaju isto, ali neke daleke zemlje poput Kine, Meksika i Koreje imaju nešto drugačije običaje i tradiciju kada ispraćaju preminule.



Obitelji u Meksiku, nakon smrti svog člana, postave stolove ili šator na nekom mjestu i ondje provedu narednih nekoliko dana. Jedu, piju i donose razne poklone kako bi ispratili preminulu osobu.



U Sjevernoj Koreji, recimo, imaju običaj pepeo kremirane osobe staviti u medaljon, a potom isti nose oko vrata.

Na Tibetu imaju tradiciju koju nazivaju sky burial, odnosno nebeski ukop. Tijelo preminule osobe ostavljaju na vrhu planine da se ono prirodnim putem razgradi. Kako objašnjavaju tamošnji stanovnici, to rade kako bi osoba otišla na drugi svijet bez grijeha. Jednom kada se tijelo raspadne, obitelj skupi ostatke tijela i spali ih.



U Kini se sprovodi održavaju u obliku slavlja kako bi se odala počast preminuloj osobi. Ono što mnoge iznenađuje je činjenica da se na zabave znaju zvati i striptizete - nisu to smatrali neprimjerenim sve do nedavno, sada razmatraju opciju da se takva tradicija prekine, prenosi UNILAD.

