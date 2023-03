Nutrucionisti tvrde: Ovo su četiri najbolje prehrambene navike za snižavanje krvnog tlaka!

Gotovo svi znaju da visok krvni tlak može dovesti do srčanog i moždanog udara, no ne znaju svi kako točno. To bi mogao biti jedan od razloga zašto polovica odraslih u Sjedinjenim Američkim Državama ima hipertenziju, a samo jedan od četiri ju ima pod kontrolom, prema CDC-u. Ali kako sniziti krvni tlak?

Većina ljudi vjerojatno pretpostavlja da je odgovor "smanji sol i slanu hranu". Iako je to dobar savjet, nedosoljavanje hrane samo je jedna zdrava praksa koja pomaže u snižavanju krvnog tlaka. Naime, postoji mnogo više prehrambenih navika i tehnika pripreme hrane koje možete koristiti svaki dan kako biste usvojili prehranu s niskim udjelom natrija, piše Eat This Not That.

Volite li grickati kisele krastavce? Ovo je dobro znati:

Izbjegavajte konzerviranu hranu

Možete smanjiti potrošnju natrija odabirom graha u suhom obliku umjesto konzerviranog, koji obično koristi puno soli kao konzervans. Također, koristite svježe meso umjesto zapakiranoga i konzerviranoga. Svježi komadi govedine, piletine ili svinjetine sadrže prirodni natrij, ali mnogo manje nego što se dodaje tijekom prerade u proizvode poput slanine ili šunke. A ako morate koristiti konzervirani grah i povrće radi praktičnosti, prvo ih isperite pod vodom kako biste uklonili natrij. Analiza kontrolnog centra Laboratorij za analizu hrane (FALCC) na Virginia Tech-u pokazala je da ispiranje i ocjeđivanje povrća iz konzerve mlakom vodom iz slavine,smanjuje sadržaj natrija za između 9-23 posto.

Začinite jela začinskim biljem

Kuhanje sa niskim sadržajem natrija u početku može biti izazovno, posebno kada se priprema obrok za nekoga tko voli slaniji okus. No, jedan od načina da se prikrije nedostatak natrija je da se obrok obilno začini začinima bez soli poput bilja i začina. Kada je jelo dobro začinjeno, često mu nije potrebno toliko soli. Koristite luk, sok od limuna, luk u prahu i eksperimentirajte sa svježim i sušenim začinskim biljem i svim začinima u vašem stalku za začine.

Koristite vlakna da smanjite pritisak

- Jedenje više zdravije hrane, kao što su leće, grah, integralne žitarice, voće i povrće, pomoći će u snižavanju krvnog tlaka - kaže Rhyan Geiger, vlasnik Phoenix Vegan Dietitian.

Ove namirnice pomažu zdravlju srca ne samo svojim sadržajem vlakana, već i mikronutrijentima i antioksidansima koje osiguravaju. Istraživanje u Frontiers in Nutrition povezuje povećanje unosa vlakana sa snižavanjem krvnog tlaka.

Nađite zamjenu za morsku sol

Ako je vašoj hrani potreban barem trag soli da potakne okus, probajte pahuljice kelpa, predlaže klinička nutricionistica Sara Kahn.

- Kelp je vrsta morske alge koja je sušena i granulirana i može se koristiti umjesto soli u kuhanju kako bi se dao slatki ukus - objasnila je.

Obiluje jodom i nudi druge esencijalne nutrijente kao što su magnezij, kalcij i željezo. Drugi alternativni začin je gomasio ili sezamova sol. Može se koristiti kao začin za salate, juhe, tjesteninu, ribu, piletinu i još mnogo toga.

- Napravljen od mješavine prženih sjemenki sezama i male količine morske soli, ima manje natrija od kuhinjske soli i nudi kalcij, kalij i željezo - dodala je nutricionistica.

