Novi trend: Zaboravite botoks, uzmite ovu jednu stvar iz kuhinje i pomladite kožu, tvrde blogerice

Novi trendovi u beauty svijetu javljaju se gotovo svakodnevno, a jedan koji je nedavno osvanuo na društvenim mrežama mogao bi zamijeniti skupe tretmane botoksom i filerima. Žene su ga počele prakticirati tijekom karantene kada je odlazak u kozmetički salon ili estetsku kliniku bio neostvariv, a neke su ga nastavile primjenjivati i nakon otvaranja.



Da koža izgleda svježe i da se 'popeglaju' bore, žene koriste kocku leda.



Prvo urone lice u zdjelu koju napune ledenom vodom i drže pet do šest sekundi. Nakon toga trljaju veliku kocku leda po cijelom licu 20 do 30 sekundi. "Hladno je, ali ima puno benefita. Led uklanja bore, linije, smanjuje upale, akne i natečenost nakon buđenja ili neprospavane noći", tvrdi 37-godišnja Tiktokerica i dodaje da zaista nema potrebe za ubrizgavanjem botoksa - ovo je potpuno prirodna i besplatna metoda pomlađivanja.



Dobra stvar je i što tretman možete raditi svakodnevno, bez obzira na dob jer trljanje leda po licu pomaže i kod anksioznosti i depresije.



Djevojke su ispod njezine objave pisale da ovaj trik koriste godinama, a da ga je navodno koristila i Marilyn Monroe, prenosi The Sun.

