Novi Prosikito predstavio se menijem od pet sljedova uparenih s vinima

Prije otprilike 18 godina Robert Prosinečki sa svojim poslovnim partnerom Nenadom Gerjevićem otvorio je lounge bar Prosikito & Kalimero. Bio je zamišljen kao rustikalni starinski restoran, no ta prva priča na Sveticama nije dugo trajala. Ali ime je ostalo, barem jedan dio, Prosikito je do danas bio i pizzeria i klasičan restoran, da bi sada dospio u ruke vlasnika tog prostora na zagrebačkim Sveticama Zorana Anđelića. I on je odlučio upustiti se u nešto što inače nije njegov temeljni posao.

– Nisam se prije bavio restoranskim ugostiteljstvom, no žao mi je bilo da se ovako dobar prostor ne koristi. Zato smo ga temeljito preuredili, napravili novi meni u kojem su većinom tradicijska jela pripremljena na suvremen način. Nadam se da će se svidjeti velikom broju ljudi – rekao je Anđelić praktički na prvom predstavljanju obnovljenog Prosikita, koje se dogodilo na Vinu uz žlicu, događaju u organizaciji Mustafe Topčagića i Renate Cisar, na kojem smo sada već redovito prisutni.

Prosikito se nalazi u netipičnom dijelu Zagreba kada je riječ o gastronomskoj ponudi, na Donjim Sveticama, koje su sve do prije nekoliko godina bile gotovo pa neurbaniziran dio istoka Zagreba. No ubrzana izgradnja tog prostora koji se nalazi u neposrednoj

blizini Ivanićgradske ulice i, recimo, Cedevite, na potezu Branimirova – Vukovarska ga je oživjela. Oživjeti Prosikito, restoran koji nosi ime po starom nadimku jednog od naših najboljih nogometaša dosad, čini se tako odličnom idejom. Probali smo meni od pet sljedova obnovljenog Prosikita, u koji su uvod bili proizvodi destilerije The Good Spirit iz Međimurja, točnije iz Čakovca.

– Osnovani smo 2016. godine, a znanje našeg prijatelja Mladena Kelnarića pretočili smo u svoje likere. Osvojili smo do sada dosta nagrada za svoje proizvode, koje radimo od sastojaka koji rastu u našem kraju koji je dio bregovite Hrvatske – kazali su nam Simona Perčić i Davor Balaško. Viljamovka, Spirit of Gin ili Golfer Pro bili su ponuđeni gostima, rekli bismo da u rastućoj kulturi miksologije u Zagrebu za likere kao što je Spirit of Gin itekako ima mjesta u barovima u metropoli. Spirit of Gin zadržava osnovnu notu gina,

borovicu, ali dodane su mu zelena jabuka i klekove bobice, napravljen je odlično, slatkoća ne podrazumijeva njezino zadržavanje na nepcima ponad drugih okusa.

Uz međimurske likere i rakiju, ponuđen je bio i pjenušac Grande brut vinarije Pilato iz Vižinade. Taj pjenušac, napravljen od malvazije i bijelog pinota charmat metodom, slastan i sočan, bio je par prvom jelu iz niza, a to su bile proljetne rolice od piletine. Bile su jako ukusne, nije se pretjeralo s prženjem pa su ostale mekane, ali uz dovoljnu dozu hrskavosti. Uz njih je posluženo ekstradjevičansko ulje Selekcija Komarije iz Cerovlja Vilima Jakše, inače i sommeliera za maslinova ulja. Uzgaja ukupno šest sorti, predstavio je njih pet koja su izvrsno nadopunila svaki slijed jela. Mogli smo kušati Selekciju, Leccino, Bužu, Frantoio i Istarsku bjelicu. Ta su ulja doista bila najveće iznenađenje ove večeri, odlična su i dobivaju se hladnim prešanjem svježih, ručno ubranih maslina.

Dobar dojam na nas su ostavili i ravioli od sira u kremi od pršuta. Ne prekuhani, taman toliko tvrdi da se ne raspadaju, činili su dobar par vinu iz jedne zanimljive vinarije, kojoj je vlasnik Dario Krešić, nekadašnji nogometni vratar bogate karijere koja obuhvaća i nama dobro poznati grčki PAOK, ali i Bayer iz Leverkusena, a ubilježio je i jedan nastup za A selekciju reprezentacije. Krešić je čak branio u europskoj utakmici PAOK-a protiv Dinama u Solunu i bio najzaslužniji za pobjedu grčkog sastava od 1-0. Ali rano u karijeri branio je i u njemačkom klubu Eintrachtu iz Triera, koji se nalazi u vinorodnoj pokrajini Mosel. Podrumi Krešić nalaze se, naime, u Šarengradu.

– Nisu mi baš vjerovali da sam kupio zemlju u Šarengradu jer je po vinima puno poznatiji nedaleki Ilok. No i Šarengrad je dio iločkog vinorodnog područja. Tako smo 2006. godine posadili prvi vinograd, a imamo ih na šest različitih lokacija između Šarengrada i Opatovca, ukupne površine od oko 18 hektara – rekao je Krešić.

Niz je vina od različitih sorti grožđa koje se proizvode u ovoj vinariji, za ovu večer nekadašnji je golman pripremio Chardonnay Venari 2022. Krešićev podrum opremljen je suvremenom tehnologijom hlađenja, jedan dio star je i stotinjak godina, a ovaj chardonnay odležavao je i u hrastovoj bačvi. Riječ je o vinu koje drži svježinu, ima dovoljno punoće, moguće je da će i dobro starjeti, za što je iločko područje jako dobro. Jelo se moglo začiniti uljem Leccino. Slijedio je doista dobar crni rižoto s plodovima mora, zaista dobro skuhana riža, rižot pun okusa i doista lagan. Na njega se moglo staviti ulje Buža. Kao par odabrano je vino jedne nove vinarije, Velebne iz Poličnika kod Zadra, čija vina radi enolog Martin Kovačević, kojega poznajemo i iz vinarije Enosophia iz Feričanaca, gdje je radio odlično. Bila je riječ o Shirazu 2020.

– Velebna je zbog Velebita, a prema njemu su okrenuti i vinogradi pa to utječe i na stilistiku vina. Vino je najprije odležavalo u inoksu pa kratko u drvenim bačvama – opisao je Kovačević pitko i sočno vino koje je za prva vina neke vinarije doista dobro. Mnogi će u Prosikitu sigurno probati vinski gulaš s krumpirima. Inače smo ljubitelji ovog jela, koje će se naći u mnogim tradicijskim restoranima. Iz svega se čini da u Prosikitu dobro rade kuhana jela. Ovdje je ulje Frantoio omogućavalo još malo igre s jelom, dok je kao par ponuđen Cabernet Franc vinarije Josić. Takvo vino nije toliko često što je, kada probate ovo vino, šteta. Ima dosta alkohola, 14,5 posto, ali dobro je balansirano pa se on i ne osjeti. Ali osjeti se malo utjecaja hrastovih bačava u kojima je vino odležavalo 14 mjeseci. Mirisi su karakteristični za sortu, tamno bobičasto voće, suhe šljive, nešto malo čokolade, tonovi koji su se dosta dobro nosili s punim jelom poput gulaša i njegovom prisutnom komponentom, a to je kiselost.

Na kraju je za desert poslužena panna cotta, desert jako poznat u nas, a svidio nam se i ovaj u izvedbi novog Prosikita. Lagan, ukusan, s lijepo uravnoteženom slatkoćom i kiselošću, a odlično je s njim išao Muškat žuti 2023. vinarije Najman, koja se nalazi nedaleko od Varaždinskih Toplica. To je također zanimljiva priča jer ni Najman nije od početka bio vinar te dolazi iz druge profesije, baš kao i Anđelić. Najman je karijeru ostvario u gradnji tunela i mostova, a onda je sa suprugom Šteficom kupio 1983. godine zemljište s kleti i vinogradom. Najprije se radilo o vikendaškoj priči, no kasnije je sve preraslo u OPG, odnosno u vinariju. Iz koje dolazi zaista dobar polusuhi muškat žuti, koji je bio i logičan par za sljubljivanje s desertom, ne pretjerano sladak i pitak tako da nije remetio lak zalogaj panna cotte.