Nosom paraju oblake: Ovo su najumišljeniji horoskopski znakovi
Ljubav prema sebi, cijenjenje vlastitih vrlina i slavljenje pobjeda pozitivne su osobine, no postoji tanka linija između zdravog samopouzdanja i arogancije. Problem s umišljenim ljudima jest što njihova zaokupljenost sobom oduzima toliko vremena i energije da se u njihovom društvu osjećate kao da ne postojite. Dok vi želite podijeliti što se događa u vašem životu ili zatražiti savjet, oni su toliko egocentrični da vas ni ne pitaju kako ste.
Astrologija nam može otkriti koji su znakovi skloniji takvom ponašanju. Iako svatko može pokazati aroganciju, zvijezde sugeriraju da su neki znakovi jednostavno predodređeni za to da nose krunu, čak i ako im je nitko nije dao. Krenimo s ljestvicom, od onih koji čvrsto stoje na zemlji do onih s izrazito velikim egom.
Na samom dnu ljestvice umišljenosti, kao najskromniji znakovi, nalaze se Rakovi i Ribe. Rakovi su poznati kao izrazito brižni i zaštitnički nastrojeni pojedinci koji potrebe drugih gotovo uvijek stavljaju ispred svojih. Iako mogu biti emotivni, nikada ne smatraju da su njihovi osjećaji važniji od tuđih. Kada učine nešto dobro, ne očekuju ništa zauzvrat; čine to jer vjeruju da je ispravno.
Slično njima, Ribe su previše nesebične da bi bile arogantne. One su toliko suosjećajne i intuitivne da često znaju što je drugima potrebno i prije nego što to sami shvate. Zapravo, Ribama bi dobro došlo malo više egocentričnosti, čisto radi samoodržanja, jer njihova sklonost opraštanju i stavljanju drugih na prvo mjesto ponekad ide na njihovu štetu.
Vage su usredotočene na sebe, ali primarno kroz želju za stalnim samopoboljšanjem. Svjesne su svojih kvaliteta, ali uvijek vide prostor za napredak. Njihova velika vrlina je sposobnost sagledavanja stvari iz različitih perspektiva, zbog čega se iskreno trude uzeti u obzir kako će njihove odluke utjecati na druge. Njihova povremena samodopadnost više je stvar brige o sebi nego arogancije.
Blizanci, s druge strane, imaju podjednako izraženu sebičnu i nesebičnu stranu. Njihov egocentrizam najčešće izlazi na vidjelo u razgovoru jer obožavaju pričati o sebi. Ipak, ključna je stvar što imaju odličan smisao za humor i ne shvaćaju se previše ozbiljno, pa se često znaju našaliti na vlastiti račun.
U sredini ljestvice nalaze se znakovi čija arogancija nije stalna, već se pojavljuje pod određenim okolnostima. Škorpion je jedan od njih. U normalnim okolnostima nisu pretjerano egocentrični, no ako se osjete izdano ili povrijeđeno, na površinu izlazi njihova mračna strana. Postaju opsjednuti osvetom i ispravljanjem nepravde koja im je nanesena, a tada je njihov svijet jedini koji postoji.
Vodenjaci su pak iznenađujuće egocentrični s obzirom na svoju humanitarnu prirodu. Njihova umišljenost nije vezana za status, već za osjećaj intelektualne superiornosti. Uvjereni su da razmišljaju drugačije i "vide dalje" od ostalih. Kada su zaokupljeni nekim kreativnim projektom, zaboravljaju na svijet oko sebe, jer ono što oni rade u tom je trenutku najvažnija stvar na planetu.
Ulazimo u zonu znakova kod kojih je arogancija puno očitija i češća pojava. Ovan, kao prvi znak Zodijaka, prirodno vjeruje da je najbolji. Njihova strast i vatrena priroda čine ih rođenim vođama, ali im je istovremeno vrlo teško uzeti u obzir tuđe osjećaje. Zbog nestrpljivosti i stava "ja prvi" često djeluju bezosjećajno i šefovski.
Slično razmišlja i Strijelac, koji je uvjeren da se svijet vrti oko njega. Iako su šarmantni i optimistični, Strijelci smatraju da bi njihove pozitivne osobine trebale kompenzirati egocentričnost i taštinu. Sretni su dok drže predavanja o svojim teorijama (o svemu), sigurni da su svi oko njih opčinjeni njihovom mudrošću. Ne razumiju zašto ih drugi jednostavno ne koriste kao primjer za sve u životu.
Arogancija Djevice proizlazi iz njihovog perfekcionizma i uvjerenja da su najpametnije. One su sveznalice koje ne samo da misle da su uvijek u pravu, već žele da cijeli svijet zna koliko su briljantne i sposobne. Njihov kritički um neprestano analizira i sebe i druge, što često ostavlja dojam superiornosti.
Odmah uz njih je Jarac, čija hladna samouvjerenost ledi krv u žilama. Ambiciozni i disciplinirani, Jarčevi su uvjereni da znaju što je najbolje za sve. Njihova arogancija je tiha, ali prodorna. Ponašaju se kao profesori u prostoriji punoj studenata, a njihova praktičnost često gazi empatiju, što mnogi doživljavaju kao bezosjećajnost.
Na tronu najumišljenijih znakova sjede Bik i Lav, dva titana ega. Bikova arogancija leži u tvrdoglavosti i potpunom odbijanju kompromisa. Zašto bi popustili kad su uvjereni da su uvijek u pravu? Toliko su usredotočeni na sebe i svoje potrebe da su potpuno nesvjesni osjećaja drugih ljudi. Njihovi problemi su uvijek najveći i najvažniji.
Ipak, apsolutni pobjednik u ovoj kategoriji jest Lav. Nije iznenađenje da su Lavovi na vrhu. Oni ne samo da vole biti u centru pažnje, već iskreno vjeruju da tamo i pripadaju. Njihov ego je toliko velik da ponekad i njima samima stvara probleme. Uvjereni su da su u svemu u pravu, a njihova urođena karizma osigurava im vojsku obožavatelja koji samo potvrđuju njihovo uvjerenje da su zaista najbolji, najveći i nezamjenjivi.