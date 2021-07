'Nisam siguran trebam li se vratim bivšoj supruzi ili da probam s mlađom djevojkom'

- Nisam siguran trebam li se vratiti svojoj supruzi radi naše djece ili bih riskirao s nekim novim. Imam 37, a supruga 35 godina. U braku smo 12 godina i imamo djecu od osam i šest godina. No, nedavno sam otišao od kuće radi probnog razdvajanja, jer smo jedno drugog činili nesretnim - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Uvijek su imali vatrenu vezu koja se s vremenom pretvorila u brak pun svađa i prepirka. Nekada su voljeli provoditi vrijeme zajedno, no sada mu se čini kao da ih dijele milijuni kilometara.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

- Znam da me supruga i dalje voli i da se i dalje brinem za nju. Pitala me je za posljednju priliku da sve uspije i predložila da oboje napravimo kompromis. No sumnjam da ćemo uspjeti, pogotovo jer sam upoznao drugu ženu. Nisam tražio vezu tako brzo, ali ova je žena vrlo kompatibilna s mojom osobnošću - nastavio je.

- Zvučite istinski rastrgano, ali naravno da je pogrešno ovako varati svoju ženu. Ljubavnica vam odvlači pažnju kad se trebate usredotočiti na probleme u svom braku i riješiti ih. Seks s ljubavnicom je nov i uzbudljiv, ali, kao i sa bilo kojim ljubavnikom, to ne znači da bi nužno funkcionirao kao trajna veza. Recite joj da vam je žao ako ste joj dali pogrešnu ideju, ali da ste shvatili da želite raditi na svom braku. Iz ovoga naučite da sretna budućnost leži u radu na svim poteškoćama u vašem braku, makar samo radi vaše djece - odgovorila mu je Deidre.

Istraživanje: Muškarci pomisle na seks 19, a žene 10 puta dnevno!