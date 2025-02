Nikada ne biste pogodili: Ove neobične stvari ubijaju vašu želju za seksom!

Možda mislite da je libido sve o onome što se događa "tamo dolje", ali postoji mnogo više od toga. Osobito žene ne mogu svoj libido ojačati ako drugi čimbenici smetaju tome. Na primjer, studija je otkrila da miris stvarno može ubiti ženski seksualni nagon, piše Your Tango. Žene imaju osjetilo mirisa, za razliku od muškaraca. Puno su osjetljivije na različite mirise, a to može varirati tijekom menstrualnog ciklusa. Postoji evolucijski razlog za to. Naime, zbog činjenice da žene nose djecu 9 mjeseci, moraju imati izoštren osjet mirisa kako bi izbjegle unošenje toksina u tijelo, ali kada je u pitanju ljubavni život, on također igra veliku ulogu u tom procesu.

Studija je otkrila da kada ljudi stare, njihova sposobnost mirisa opada, što, nažalost, može stati na put vezama i komunikaciji s partnerima. Profesor Tim Jacob sa Sveučilišta u Cardiffu objašnjava: "Privlače nas ljudi koji imaju drugačiji skup imunoloških gena od nas, evolucijski mehanizam koji nas potiče da svoje potomstvo prenosimo različite imunološke gene. A miris našeg tijela je određen našim imunološkim genima." Miris na stranu, evo još nekoliko čudnih, ali istinitih stvari koje treba staviti na popis "ubijanja libida".

Igračke: Naravno, igračke mogu učiniti seks sobi još zabavnijim, ali također mogu ubiti vašu želju za tom zabavom. Igračke napravljene od vinila nisu vaši prijatelji. Zahvaljujući svim kemikalijama unutar svih proizvoda od vinila, ne samo onih koje koristite na ili blizu svojih nježnih dijelova, koje kvare hormone i snižavaju testosteron, vaš se libido može samo smanjiti. Uglavnom, isplati se uložiti u staklenu ili silikonsku igračku.

Računi iz dućana: Prije nego počnete misliti da je ovo povezano s novcem, nije, radi se o nečemu puno čudnijem. Prema studiji objavljenoj u časopisu Fertility and Sterility, oko 40 posto računa presvučeno je "kemikalijom bisfenolom A koja remeti rad hormona", a koja je povezana ne samo sa smanjenom seksualnom željom, posebno kod muškaraca, već i sa srčanim bolestima.

Kamenice: Kamenice su bogate cinkom, što je ono čemu možemo zahvaliti za taj povišeni libido, ali stvarnost je da su kamenice prepune parazita i otrovnih oceanskih tvari koje, naravno, apsorbira vaše tijelo nakon konzumacije, a zapravo poništavaju bilo kakve pozitivne učinke tog cinka koji tako očajnički pokušavate dobiti za bolji seks.

Nedostatak sna: Ako ste ikad bili previše iscrpljeni za seks, onda znate da je nedostatak sna definitivno ubojica raspoloženja. No iako možda mentalno ne želite biti intimni jer ste jako umorni, iznutra ni vaše tijelo to ne želi učiniti. Studije su otkrile da nedostatak sna izravno utječe na proizvodnju hormona, što zauzvrat izravno utječe na vašu želju za intimnošću. Dovoljno sna najvažnije je za sve aspekte vašeg zdravlja, a posebno ako želite održati svoj seksualni život na visokoj razini.

Alkohol: Piće dopušta da vaše inhibicije padnu i omogućuje vam da postanete malo drugačiji vi, ali također djeluje na vašu unutrašnjost. Dugotrajna konzumacija alkohola i prekomjerno ispijanje alkoholnih pića neće samo rezultirati menstrualnim nepravilnostima, već će vas lišiti libida.

Kukuruzne pahuljice: Ako nemate seksualni nagon, možda sada možete kriviti svoj doručak. Naime, pahuljice povećavaju proizvodnju aromataze, enzima koji testosteron pretvara u estrogen te smanjuje libido

Slika o vlastitom tijelu: Iako ne postoji brzi način da se nosite s iskrivljenom slikom tijela, sama spoznaja da imate problem sa slikom o vlastitom tijelu vodi vas do toga da nemate samopouzdanja, a samim time i da baš i nemate seksualnu želju. Zapamtite: nitko nije savršen, a savršeno je dosadno.

GALERIJA: Želite povećati svoj libido? Ovo je osam neobičnih, ali učinkovitih načina!