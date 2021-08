'Ne znam koga da odaberem: U iskušenju sam da ostavim dečka za ljubavnika iz prošlosti'

- Muškarac s kojim sam nekad bila vratio se u moj život. Nismo bili u vezi, ali smo uživali provodeći vrijeme zajedno. Prekinuo je stvari prije osam godina bez da mi je rekao razlog. Nastavila sam dalje i upoznala nekoga novog. Zajedno smo šest godina i imamo dvogodišnju kćer - napisala je jedna žena za The Sun.

Rođenje kćeri zakompliciralo je njihov odnos i ona razmišlja da ostavi partnera, ali boji se da će to rastužiti njihovu kći. Iako ga voli, više ne osjeća iskru s njim. Uz to, dečko s kojim se viđala kaže da prije nije bio spreman za vezu, ali tada joj nije znao reći, no sada je spreman pa za savjet pita stručnjakinju.

- Razumijem vašu privlačnost prema njemu, ali koliko te privlačnosti proizlazi iz toga što vam on predstavlja slobodu spram djeteta i obitelji? Ako završite s njim u vezi, morat će vas dijeliti s nesretnom djevojčicom kojoj su kuća i obitelj rastrgani. Zbog svoje kćeri učinite sve da popravite odnos sa svojim partnerom - odgovorila joj je Deidre.

