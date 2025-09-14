Ne želite im se zamjeriti: Ovo su najzlobniji horoskopski znakovi
Neki ljudi vole tuđe uspjehe i biti podrška svojim bližnjima, ali neki uživaju vidjeti kako se drugi muče i ne ostvaruju svoje ciljeve. Jednostavno imaju neku zlobu u sebi zbog koje vole prkositi drugima, prema MSN-u. I horoskopski znak može utjecati na to, a prema astrolozima ovo su znakovi koji su najzlobniji.
Rak: Rakovi poznati su po lošem raspoloženju i negativnosti, ali to nije jedina stvar o kojoj se treba brinuti kada stanete Raku na put. Poznato je da Rakovi reagiraju s obrambenim stavom na gotovo sve, čak i na lijepe stvari! Zloba ovog znaka temelji se na zaštiti i sigurnosti, stoga, ako uznemirite Raka, budite spremni da će vas napasti.
Vodenjak: Iako ovaj znak može biti prilično emocionalno inteligentan po pitanju veza i prijateljstava, često se izoliraju od ljudi koji su im najbliži jer nemaju mnogo emocionalnog kapaciteta za empatiju. Ponekad mogu imati i veliki kompleks superiornosti. Ponekad im njihov intelektualni nemir može dati osjećaj da su svemoćna bića, pri čemu vjeruju da znaju najviše, a da su drugi oko njih na neki način ispod njih.
Bik: Bik je inače iznimno odan, a najčešće drugima oko sebe djeluju mirno i sabrano, ali ono što mnogi ljudi ne znaju je kako se to lako može promijeniti u nekoliko minuta. Opušteni i hladnokrvni Bikovi čine se bezopasnima, i takvi su dok ne povrijedite njihovo srce. Znak Bika može biti prilično oštar ako se osjeća zanemareno ili izdano, ali uglavnom napadaju zbog povrijeđenog srca.
Ovan: Ovnovi su dobro poznati po svom avanturističkom i strastvenom duhu, ali mogu se teško nositi ako osjećaju da ih netko ne vidi. Pod vladavinom vatrenog Marsa, Ovan voli pobjeđivati i uvijek sebe stavlja na prvo mjesto. Također se lako mogu uvrijediti ako im netko pokuša stati na put. Ako se uvrijedi, drske riječi Ovna dovoljno su oštre da sruše vaše samopouzdanje. Ispod te grubosti ipak je netko tko se želi osjećati shvaćenim i cijenjenim.
Škorpion: Škorpionova intenzivna osobnost i sklonost da pretjeraju često ih čini duboko neshvaćenima. Ovaj misteriozni znak nikada ne zaboravlja ni najmanju bol ili nepoštovanje koje mu je naneseno i sastavlja najsloženije planove za osvetu. Srećom, nećete morati prečesto brinuti o njihovom osvetoljubivom raspoloženju. Škorpionove negativne osobine mogu se lako obuzdati ljubaznošću, istinoljubivošću i razumijevanjem.